鄭銘謙出席更生年貨大街 百攤齊聚展現更保成果

台灣更生保護會今天在台中市交六廣場舉辦「更生年貨大街」活動，匯聚超過100攤由更生人經營的攤位。法務部長鄭銘謙勉勵更生人持續向前，在社會上「站得住腳、走得長遠」。

今年活動匯聚了超過100攤由更生人親自經營的攤位，產品類別涵蓋生活用品、節慶禮盒及各式美食小吃，充分展現更生人自行創業或運用更保創業貸款、技能培訓資源的豐碩成果，並透過市集這樣貼近民眾的形式，增加攤商與社會大眾之間的互動機會，促進社會的理解與包容。

鄭銘謙致詞時表示，更生年貨大街正是支持更生朋友順利復歸社會3大關鍵力量具體實踐的場域，一是家庭的愛與支持；二是一份讓人重新與社會連結、找回自我價值的穩定工作；三則是來自社會大眾的接納與肯定。唯有讓更生朋友在社會中「站得住腳、走得長遠」，才能共同打造更安全、更穩定的社會環境。

鄭銘謙說，法務部長期以來積極結合更生保護會、各地檢察機關及矯正機關，建構緊密合作的支持網絡，持續推動更生保護工作，並透過創業貸款、職業技能培訓及家庭支持等多元措施，協助更生人培養自立能力。