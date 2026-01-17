與國中女學生3度偷嘗禁果 新竹健身房業務下場曝光

新竹許姓健身房業務與國中女學生小惠（化名）交往，明知對方未滿16歲仍3度發生性行為，小惠因身體不舒服就醫，整起案件才曝光。新竹地院審理後，依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，共3罪，各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑5月。

判決書指出，現職為健身房業務的許男2023年8月至2024年1月間，與小惠交往為男女朋友，明知小惠未滿16歲，對於性自主權認知尚未成熟，仍基於性交犯意，分別於2023年10月至11月間、同年12月間及2024年1月、兩人分手前1個月內，在雙方住處內與小惠發生3次合意性行為。

小惠因身體不舒服而至醫院就診，醫護人員察覺異狀通報警方，整起案件才曝光。許男於警詢、偵查及法院審理時均坦承犯行，並表示對自己的行為感到悔悟。