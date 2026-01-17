事隔3個月…21歲男又潛入同所大學女廁偷拍 判3月不准緩刑

21歲王姓男子去年3月間才因潛入台南某大學女廁，持手機偷拍隔壁女大生如廁畫面當場被逮，事隔3個月，他又再度潛入同所大學女廁偷拍，經女大生查覺隔間下方有手機未得逞，他逃離現場仍被警方查獲，法官認他犯無故攝錄他人性影像未遂罪判刑3月，但因再犯，不准他緩刑。

據調查，王於去年6月22日下午2時許，進入大學學生活動中心3樓女廁廁所內，持手機自隔間下方空隙處，欲拍女大生如廁畫面，因遭女大生發現下方有手機，隨即逃離現場而未得逞。女大生報警，經警循線查獲。

然而，王於去年3月11日下午2時20分起，在該大學L棟7樓女廁內，持手機偷拍隔壁女大生如廁影像被發現，女大生當場通報校方人員，並報警處理。台南地院認他犯無故攝錄他人性影像罪判刑3月，可易科罰金。

未料，事隔3月，王再度潛入大學女廁再犯，他於警詢及偵查中坦承犯行，與女大生、證人證述情節大致相符。女大生表示，案發後，王有向她表示，他有錄影但影像刪除了。經檢視扣案手機，也未發見相關影像。

檢方指出，王於案發當時確有錄影的意圖，非僅單純為窺視，認他無故以拍照攝錄性影像未遂罪嫌起訴。

台南地院審酌，王年紀尚輕，竟無視法律對他人隱私權保護，而為滿足一己私慾，著手攝錄女方性影像，侵害隱私權，也造成她心理恐懼而惶惶不安，很不應該。又考量他犯後坦承犯行，犯後態度尚可，前於去年3月11日無故攝錄他人性影像，經警查獲後仍再犯本案，惡性不輕。