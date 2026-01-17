獨／成功嶺天兵慘了！打遊戲愛睏站哨偷睡覺 慘遭302旅長親抓包

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任成功嶺營區陸軍三Ｏ二旅龍姓上兵，休假時因不眠不休玩線上遊戲，隔天回營站哨擔任哨長時精神不濟，一見查哨官查哨完畢後就盤腿坐下呼呼大睡，沒想到17分後輪到營區最高長官302旅長親自查哨，當場抓包龍在睡覺，檢方偵結依衛兵哨兵廢弛職務罪嫌起訴他。

檢方、憲兵隊調查，龍男2025年9月4日擔任成功嶺營區3號門衛哨勤務，負責站凌晨4點至清晨6點時段，其擔任哨長，有負責營區安全維護之責，他也清楚執勤期間必須嚴守國軍執勤規範。

未料龍男站哨前一天休假時，卻因沈迷於線上遊戲，晝夜都花時間於遊戲中，導致收假返營時執勤疲憊不堪，9月4日凌晨4點50分，他等查哨官查哨完畢後，就立刻盤腿坐在崗哨旁的摺疊桌上，並「瞬間沉睡」而廢弛職務。

未料時隔17分鐘後，清晨5點7分左右，輪到302旅長親自查哨，當場抓到站哨的龍打瞌睡，龍這才驚醒隨即遭調查處分。

全案經憲兵隊移送後，台中地檢署偵訊時，龍均坦承不諱，並有陸軍步兵302旅查證報告、成功嶺營區3號門監視器畫面，及軍方執勤人員名冊等可佐。

檢方認定龍犯嫌明確，偵結依陸海空軍刑法第34條第1項之衛兵哨兵廢弛職務罪嫌起訴他，該罪法定刑處5年以下徒刑。

成功嶺三Ｏ二旅龍姓上兵因晝夜沈迷打遊戲，站哨時精神不濟睡著，慘遭三Ｏ二旅旅長親自抓包。圖／報系資料照
成功嶺三Ｏ二旅龍姓上兵因晝夜沈迷打遊戲，站哨時精神不濟睡著，慘遭三Ｏ二旅旅長親自抓包。圖／報系資料照

成功嶺 憲兵 陸軍

