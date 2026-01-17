台中恐怖男友…吵架被趕出門 開車猛撞再潑汽油喊：要死一起死

台中蔡姓男子和武姓女友糾紛大吵，不滿對方要趕他出門，竟開車衝撞租屋處大門，還買汽油回去潑並手持打火機，朝武及其未成年兒子恫嚇「要放火」、「要死一起死」；檢方以蔡涉犯預備放火等行為，從重依毀損、恐嚇等罪嫌起訴他。

檢警調查，蔡男和武女因感情、金錢借貸有爭執，蔡不滿武要求他搬離潭子的租屋處，2025年12月13日下午2點多先是開車衝撞租屋處大門，當場撞毀落地窗。

蔡氣憤未消，又跑到附近加油站買了20元的汽油，並將寶特瓶裝的汽油潑灑在租屋處，手拿著打火機對武女、武女未成年的兒子恫嚇「我要放火燒了房子」、「要死一起死」等語，當晚又在屋外放煙火、鞭炮，直到聽到警車鳴笛他才逃離現場。

檢方訊時，蔡坦承開車撞門、潑汽油及恫嚇，武女及其兒子也指證歷歷，並有現場照片、家暴及兒少通報紀錄可佐。

檢方查，蔡男還沒引燃汽油就逃離，雖未達著手放火行為，但他先潑灑汽油後，手持打火機作勢點火的行為，仍屬著手實行前的準備行 為，該當預備放火燒燬現供人使用住宅之行為，同時涉犯毀損、恐嚇等罪嫌。

檢方從重依毀損罪、恐嚇等罪嫌起訴他， 另蔡對未成年人恐嚇部分，請法院依童及少年福利與權益保障法加重其刑。

