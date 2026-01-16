聽新聞
殘渣油充頂級橄欖油 父子交保

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

士林地檢署。圖／聯合報系資料照片
檢警掌握情資，指堡晟興業與楓緣國際企業公司，從國外進口成本較低的橄欖粕油，再以「日本一番頂級橄欖油」名義，售予下游廠商牟利；保七總隊前天搜索約談負責人陳志豪及2名兒子到案，士林地檢署訊後認父子3人涉食安法情節重大，命陳志豪100萬、大兒子50萬、小兒子30萬交保。

檢警調查，陳志豪為堡晟興業與楓緣國際兩家公司實際負責人，安排大兒子擔任員工、小兒子出任廠長，3人自2024年起，在廉價油品外包裝標示高級橄欖油，再以「日本一番頂級橄欖油」高價販售，實際內容物卻為低價的「橄欖粕油」，涉犯刑法第詐欺取財及食安法之假冒食品罪。

檢察官蔡景聖15日指揮保七總隊第三大隊，會同衛福部食藥署及新北市政府衛生局，前往該公司舊址、倉庫及被告住居地等4處執行搜索，帶回8人說明，除陳氏父子列被告，其餘5名證人請回，持續追查油品實際來源、進口管道與流向。

據了解，橄欖油與橄欖粕油在來源與製程上存在明顯差異，橄欖油是由橄欖果實經第一次壓榨取得，依品質可分為特級初榨、初榨與精製橄欖油。

至於橄欖粕油是榨取橄欖油後的「殘渣油」，經高溫或溶劑萃取、精製而成，風味淡、營養價值低，常與少量初榨橄欖油混合製成調和油，價格低於橄欖油。

