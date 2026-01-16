聽新聞
明知有狗在旁邊…運將起步輾死遊蕩犬「阿肥」 處分緩起訴、罰1萬元
王姓男子涉嫌明知遊蕩犬躺在車旁，貿然起步撞擊並輾過牠，傷重致死。檢方認定違反動物保護法，審酌一時失慮觸法，並表悔悟，予以緩起訴處分，王男並應支付1萬元給公庫、接受1場法治教育。
檢察官起訴指出，王男去年7月20日走進基隆區漁會旁停車場，駕駛他的計程車要離開時，在知道被愛狗人士取名「阿肥」的遊蕩犬，趴臥在車道的情況，可以預見貿然起步，可能撞上阿肥，仍然開車起步，導致左前輪撞擊並輾過阿肥。
送醫檢查發現，阿肥的左側肱骨近端骨折、左側髖關節脫臼、雙側後腳神經反射微弱，因而肢體嚴重殘缺，且雙側後腳神經功能喪失。長期照顧、餵食阿肥的台灣貓狗人協會志工，號召友人集資救治，但阿肥仍在8月8日死亡。
基隆市警二分局通知王男到案，製作筆錄後將全案移送基隆檢署偵辦。檢察官偵查後，認定王男涉犯動物保護法第6修，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物規定，並因使動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。
檢方指出，王男犯行非屬法定本刑為死刑、無期徒刑或最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，審酌王男無前科，一時失慮觸法，犯後坦承犯行，並表悔悟，參酌刑法規定，認以緩起訴處分為適當。緩起訴期間1年，王男應向公庫支付1萬元，並參加法治教育1場次。
