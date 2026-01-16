快訊

險撞清潔員！王夢麟酒駕遭起訴 本人認「太逞強」：我現在72歲了

頂客族悲歌！老公過世狠心小叔分走2千萬房產 再做1事她只能含淚吞

慣竊犯入監翻牆逃獄被逮 出獄後繼續偷再判1年9月

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

朱姓男子因涉竊盜等罪判刑4年1月，2023年在彰化監獄服刑期間藉由在監外工廠作業時，翻牆逃逸，但一天內就被警方逮回，被依脫逃罪再判刑3月，朱男2024年出獄後，仍不知悔改，再犯竊盜、洗錢防制等5罪，彰化地方法院再判刑1年9月。

朱男犯下竊盜等18案被判刑刑4年1月，2023年在監期間表現良好，獲選到工廠參與自主監外作業時，卻趁上廁所時翻牆逃脫回永靖老家，不過警方在一天內就將他逮回來，彰化地方法院再依脫逃罪判刑3月。

判決書指出，朱男在2024年3月底縮短刑期出獄後，於同年7月到9月間又犯下竊盜、違反洗錢防制法等5案，包括偷機台零錢、偷機車、借帳戶供詐團洗錢等案，再被彰化地院判刑1年9月。

另朱男也懸掛偽造車牌，在國道上為規避警方稽查，還駕車衝撞員警，也被依偽造特種文書罪判刑5月，得易科罰金。

朱男在監外工廠作業時，翻牆逃逸，但一天內就被警方逮回，罪加一等，出獄後繼續行竊犯案，又被判刑1年9月。資料圖／警方提供
朱男在監外工廠作業時，翻牆逃逸，但一天內就被警方逮回，罪加一等，出獄後繼續行竊犯案，又被判刑1年9月。資料圖／警方提供
朱男在監外工廠作業時，翻牆逃逸，但一天內就被警方逮回，罪加一等，出獄後繼續行竊犯案，又被判刑1年9月。資料圖／民眾提供
朱男在監外工廠作業時，翻牆逃逸，但一天內就被警方逮回，罪加一等，出獄後繼續行竊犯案，又被判刑1年9月。資料圖／民眾提供

彰化 竊盜 監獄

延伸閱讀

彰化新公設民營托嬰中心暨親子館啟用 減輕家長負擔

叫我第一名！彰化基層農會114經營績效出爐 二林蟬連冠軍

科技恐龍回歸！彰化員林百果山探索樂園重新開張

影／假參拜真行竊 北投男偷走土地公「大金牌」畫面曝光

相關新聞

不滿分局遭貶損！台南警留言 「2486」、「你是腦殘」 反擊下場曝

臉書社團「我在歸仁的大小事」前年9月間有則抱怨違規停車於網狀線貼文，引發莊姓警員與鄭姓大學研究員論戰，莊在留言處標註鄭，...

酒測值0.73！歌手王夢麟酒駕自撞 士檢依公共危險罪起訴

歌手王夢麟去年12月29日清晨在台北市內湖區酒後駕車，行經康樂街時先擦撞環保局清潔人員手推車，隨後再自撞路燈桿，所幸未造...

候選人提供選民快篩劑不算賄選 但違反醫療器材管理法判5月

2022年「九合一」大選時，新黨籍台北市議員候選人張榮法利用人頭從大陸輸入快篩試劑無償提供選民使用，被檢舉賄選；檢方調查...

慣竊犯入監翻牆逃獄被逮 出獄後繼續偷再判1年9月

朱姓男子因涉竊盜等罪判刑4年1月，2023年在彰化監獄服刑期間藉由在監外工廠作業時，翻牆逃逸，但一天內就被警方逮回，被依...

離婚夫妻攜女住旅館 昏迷未退房及時救回…檢起訴

育有1名國中女兒的一對離婚夫妻，分別因著經濟壓力或課業不堪負荷等理由，帶著女兒一同入住桃園中壢某旅館想要尋短，因未辦續住...

龍潭首位女分隊長！桃消第四大隊3幹部聯合佈達 覃靖婷接掌高平分隊

新任高平分隊長覃靖婷。圖：桃園市政府消防局第四救災救護大隊提供 桃園市政府消防局第四救災救護大隊今（16）日舉行高平、圳頂及大溪分隊長聯合佈達典禮，由大隊長陳莉婷主持。此次人事佈局中，新任高平分隊長覃

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。