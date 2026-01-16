慣竊犯入監翻牆逃獄被逮 出獄後繼續偷再判1年9月

朱姓男子因涉竊盜等罪判刑4年1月，2023年在彰化監獄服刑期間藉由在監外工廠作業時，翻牆逃逸，但一天內就被警方逮回，被依脫逃罪再判刑3月，朱男2024年出獄後，仍不知悔改，再犯竊盜、洗錢防制等5罪，彰化地方法院再判刑1年9月。

朱男犯下竊盜等18案被判刑刑4年1月，2023年在監期間表現良好，獲選到工廠參與自主監外作業時，卻趁上廁所時翻牆逃脫回永靖老家，不過警方在一天內就將他逮回來，彰化地方法院再依脫逃罪判刑3月。

判決書指出，朱男在2024年3月底縮短刑期出獄後，於同年7月到9月間又犯下竊盜、違反洗錢防制法等5案，包括偷機台零錢、偷機車、借帳戶供詐團洗錢等案，再被彰化地院判刑1年9月。

另朱男也懸掛偽造車牌，在國道上為規避警方稽查，還駕車衝撞員警，也被依偽造特種文書罪判刑5月，得易科罰金。