不滿分局遭貶損！台南警留言 「2486」、「你是腦殘」 反擊下場曝

臉書社團「我在歸仁的大小事」前年9月間有則抱怨違規停車於網狀線貼文，引發莊姓警員與鄭姓大學研究員論戰，莊在留言處標註鄭，稱「羅傑說你是2486」及藏尾詩「你是腦殘」留言而挨告，台南地院認莊犯公然侮辱罪處罰金3000元，民事部分再吞敗，法官判莊應給付鄭5000元。

據判決指出，鄭先於「我在歸仁的大小事」1篇抱怨有人違規停車於網狀線貼文下，留言稱「歸仁分局是違規者的守護者，不舉發結案」，莊不服則回稱「你才想太多吧，這種怎麼可能不舉發結案，一定是你沒照規定檢舉才會被打槍」。

未料，鄭又回稱：「跟歸仁分局交手又不是一兩天的事了……，歸仁分局很暖的....」等語，雙方因就歸仁分局有無怠於舉發、包庇違規意見衝突，開始互以諷刺、刻薄的文字往返爭執。

最後，莊在該貼文的留言處標註鄭，並留言稱「羅傑說你是2486」（意為「你是阿薩布魯」）以及藏尾詩「我今欲待說與你，喜鵲烏鴉一家是，歡聲樂里今鉻腦，妳聽讒言我心殘（即「你是腦殘」之意）等語，鄭不甘受辱提起刑事附帶民事訴訟。

台南地院認莊犯公然侮辱罪處罰金3000元，不服上訴，合議庭去年7月駁回上訴後確定。同時，鄭請求精神慰撫金10萬元。

台南地院表示，「2486」為網路流行語，具有形容人愚蠢、不入流、搞不清楚狀況負面意涵。至於莊所發表藏尾詩尾字可連成「你是腦殘」，也是貶損他人人格用詞；而以藏頭詩、藏尾詩方式表達撰文者真意方式，於現今網路上並非少見，且大多數網路使用者對於上述網路流行語、網路文化，自可理解其言論意涵。

法官認為，「2486」、「你是腦殘」等留言，屬抽象漫駡、侮蔑、輕視等負面貶抑他人言論，並非事實陳述或適當評論，自非言論自由所保障範圍

同時，依兩造互動判斷莊言論源自意見不合而生情緒性人身攻擊，並非不實指摘鄭有特定不名譽事實，對其名譽貶損程度尚屬有限，及莊身為警員不滿機關與同仁遭鄭貶抑，才發布相關言論動機等情節，認鄭得請求莊賠償非財產上損害以5000元為適當。