橄欖粕油假冒橄欖油販售 檢警約談3名被告
國內2家食品公司涉嫌自國外引進「橄欖粕油」，假冒「橄欖油」販售給下游廠商。士林地檢署昨天指揮保七總隊兵分4路搜索，並約談陳姓被告等3名被告到案，訊後諭令陳姓被告100萬元交保。
檢警獲報，國內2家食品公司人員，涉嫌於民國113年起自國外輸入「橄欖粕油」，假冒為「橄欖油」，以「日本一番頂級橄欖油」品名販售給下游廠商。
士檢昨天指揮警政署保安警察第七總隊第三大隊，會同衛福部食品藥物管理署及新北市政府衛生局等單位，前往2家公司、公司倉庫及涉案人住處等4處搜索，並帶回被告陳姓等3人及證人5人到案說明。
檢察官訊問後，認為陳姓被告等3人涉犯刑法詐欺取財及食品安全衛生管理法假冒食品等罪嫌，諭知陳姓被告新台幣100萬元交保，另2名被告分別以50萬元及30萬元交保。
