酒測值0.73！歌手王夢麟酒駕自撞 士檢依公共危險罪起訴

歌手王夢麟去年12月29日清晨在台北市內湖區酒後駕車，行經康樂街時先擦撞環保局清潔人員手推車，隨後再自撞路燈桿，所幸未造成人員傷亡，警方趕抵他酒測值高達每公升0.73毫克。士林地檢署今天偵結，依刑法公共危險罪將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

警方調查，案發當天清晨，王夢麟（71歲）沿康樂街由北往南直行，行車明顯不穩，右前車頭先撞擊路邊環保局清潔人員的手推車，當時清潔人員就在手推車旁，差點遭撞上，場面驚險，王隨後又失控自撞同側路燈桿，造成手推車與電線桿毀損，幸好王與清潔人員均未受傷。

警方獲報到場對王實施酒測，酒測值每公升0.73毫克，遠超過法定標準，當場逮捕移送法辦。檢方偵查認定，王明知酒後不得駕車，仍心存僥倖上路，已對不特定用路人及清潔人員生命、身體安全造成高度危險，構成刑法公共危險罪，依法提起公訴，並聲請簡易判決處刑。

王夢麟在1980年代是知名的校園民歌手，成名曲包括雨中即景、木棉道、小草等歌曲。

