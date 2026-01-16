離婚夫妻攜女住旅館 昏迷未退房及時救回…檢起訴

育有1名國中女兒的一對離婚夫妻，分別因著經濟壓力或課業不堪負荷等理由，帶著女兒一同入住桃園中壢某旅館想要尋短，因未辦續住，員工羿日上門詢問退房與否，察覺房內異味報警，及時救出陷入昏迷的一家三口，挽回這起家庭悲劇，桃園地檢署依加工自殺未遂罪嫌起訴這對爸媽。

起訴指出，這對已離婚的爸媽各自因經濟狀況佳情緒不佳，連帶影響當時年僅國三的獨生女，苦惱課業壓力，不料爸媽未多加開導，反而於2023年7月15日帶著女兒北上入住中壢某旅館。

檢警調查，一家三口在中壢逛街四處走走，返回旅館前，一起到某百貨店購買物品，封閉門窗和通風設備等處，7月16日凌晨3人入睡。直至16日下午近2時，旅館員工因房客未通知續住，也未在上午11時辦理退房，於是前往房外查看，聞到燒焦味後，驚覺有異趕緊報警。當警方趕抵現場時，這家三口均陷入昏迷、意識不清，緊急送醫救治才倖免於難。

檢方調查，這對爸媽的行為，均觸犯刑法第275條第2項、第3項謀為同死而幫助他人使之自殺未遂罪，由於此行為同屬家庭暴力防治法定義的家庭暴力罪，爸媽具有犯意聯絡及行為分擔，列為共同正犯。

檢方認為，被告爸媽身為成年人，竟故意對未成年女兒犯下此等罪行，因此請求法院依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定，加重其刑以儆效尤，守護兒少權益。