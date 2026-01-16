快訊

桃園電子報／ 桃園電子報

S 22331736 0
新任高平分隊長覃靖婷。圖：桃園市政府消防局第四救災救護大隊提供

桃園市政府消防局第四救災救護大隊今（16）日舉行高平、圳頂及大溪分隊長聯合佈達典禮，由大隊長陳莉婷主持。此次人事佈局中，新任高平分隊長覃靖婷成為龍潭區消防單位首位女性主管，展現消防體系中的女力崛起與專業形象，備受各界矚目。

S 22331739 0
新任大溪分隊長岩南山。圖：桃園市政府消防局第四救災救護大隊提供

本次三位新任分隊長皆擁有豐富實務經驗。新任高平分隊長覃靖婷畢業於中央警察大學第87期，原任職於教育訓練科，長期投入防災教育推廣與宣導，具備優異的溝通與策劃能力。此次出任高平分隊長，不僅是其個人職涯新里程，更創下龍潭區首位女性分隊長的紀錄，為基層領導階層注入細膩且專業的新力量。

S 22331741 0
新任圳頂分隊長王柏盛。圖：桃園市政府消防局第四救災救護大隊提供

大溪分隊長一職由原圳頂分隊長岩南山接任，岩南山過去曾任教育訓練科科員，具備紮實的內外勤歷練；接掌圳頂分隊長的王柏盛，則歷任火災預防科科員，並曾擔任山峰、復旦及高平分隊長。兩人均具備指揮與行政雙重經驗，資歷完整，有助於無縫接軌各項勤業務。

S 22331738 0
桃園市政府消防局第四救災救護大隊聯合布達典禮，由大隊長陳莉婷主持。。圖：桃園市政府消防局第四救災救護大隊提供

陳莉婷在典禮中勉勵，分隊長作為基層單位的核心領導幹部，必須秉持學習精神與服務熱忱，以身作則並勇於承擔責任。她特別強調，消防工作不分性別，只要具備專業實力與責任感，都能在崗位上發光發熱，期許三位新任幹部能凝聚團隊向心力，帶領同仁共同守護桃園市民的生命財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龍潭首位女分隊長！桃消第四大隊3幹部聯合佈達 覃靖婷接掌高平分隊

桃園

龍潭首位女分隊長！桃消第四大隊3幹部聯合佈達 覃靖婷接掌高平分隊

