林炎田接掌北市警察局長 高雄任期3年半功過受矚目

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

警政署今天發布高階警官人事命令，高雄市警察局長林炎田在台北市警察局長李西河退休後，接掌台北市警察局，消息一出，引起警界關注。

高雄市自升格直轄市以來，歷任警察局長除了陳家欽、黃明昭直升警政署長，大多調任副署長，只有廖兆祥調台北市警察局長。林炎田是第二位由高雄市接掌台北市警察局的局長。

2022年6月底，黃明昭升署長後，高雄首度出現未派局長局面，引起地方議論，懸缺半月後，警政署才派當時任警政委員的林炎田南下補就任。

林炎田上任時曾說「會在高雄待很久」，在這次人事命令發布前，他仍為警局預算奔走議會，直言「命令沒下來以前，預算能審過才最重要」。回顧歷任高雄市警察局長任期，他的任期僅略短於姚高橋、謝銀黨及蔡俊章。

林炎田在高雄市警局長任內，對於重大刑案要求24小時內破案，讓高雄治安在警方強力執法下，街頭暴力趨緩、槍擊案逐年下降，掃黑更多次在六都中評核特優，受到警界及政壇矚目。

比較六都槍擊案發生數，林炎田任內槍擊案相對低。據高雄市警局統計，他任局長前，2020年高雄發生13件槍擊案、2021年8件，他接任後，2022年降至5件，2023、2024年各4件，去年再降為3件，呈現逐年下降趨勢，令陳其邁讚賞有加。

林炎田剛接掌高雄市警察局1個多月，2022年8月高醫候診大廳便傳出槍擊命案引起驚駭。各界注目刑事出身的他如何在短時間內破案，果不其然，他指揮分工查辦，4小時後便在台南逮捕凶嫌，未負眾望，展現刑事能才。

高醫槍擊案發生後5天，台南發生雙警遇襲殉職，各地警方追緝行凶男林信吾，署長黃明昭並南下坐鎮。林炎田在高雄也信誓旦旦，「如果逃來高雄，絕對不讓人逃掉」。當專案小組發現凶嫌搭車逃下高雄，林炎田立即指揮員警趕去九如路交流道，查出林信吾改搭和欣客運北上，馬上報告黃明昭，並為車上乘客安全，派人一路監控，隔日凌晨黃明昭率員果然在新竹逮捕林信吾，高雄警方追人成為緝凶關鍵。

去年2月高雄市傳出駭人聽聞的張介中連續殺3名老婦分屍命案，因張堅不吐實，令警方焦頭爛耳。林炎田指揮分工，調監錄影像、訪查、撈屍、鑑識，舉證細膩，才令3名失蹤老婦命案沉冤得雪，成為警方破案佳話。

去年8月高雄左營文學路發生羅天義遭行刑式槍擊狙殺，林炎田撒出大批警力南北調帶追查，案發後4天便掌握凶嫌楊云豪身分，並查出與凶案策劃人范嘉榮等人潛逃出境，雖沒抓到主嫌卻令無頭命案水落石出，也顯現他刑事長才。

不過，林炎田在治安數據仍引發質疑。陳其邁2023年8月在市政會議，提及當年上半年槍擊案「零件」是六都最優，但是，去年法院一項判決，卻揭露當年3月三民區曾發生行車糾紛引發的槍擊案，遭民代質疑治安統計數不實，市府掛不住臉，警方以分局「漏報」懲處員警平息爭議，成為他任內較受爭議的憾事。

高雄市警察局長林炎田將接掌台北市警察局。記者林保光／攝影
高雄市警察局長林炎田將接掌台北市警察局。記者林保光／攝影

