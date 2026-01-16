涉洗錢上億 詐團主嫌「黑金配色」保時捷將被拍賣

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄地檢署去年起訴一起利用虛擬貨幣交易掩護洗錢的詐騙集團，主嫌林姓男子透過假投資網站及假扮幣商，涉洗錢上億元，檢方向高雄地方法院聲請將主嫌名下一輛外型搶眼的消光黑「黑金配色」保時捷跑車拍賣變價獲准，下周三將在法務部南部大型贓物庫公開拍賣。

檢警調查，主嫌林姓男子從2023年7月起就涉嫌擔任詐騙集團「洗錢總指揮」，先架設假投資網站誘騙被害人，再由旗下成員假冒「幣商」與被害人面交或匯款交易泰達幣，被害人購入的虛擬貨幣隨即轉入集團控制的錢包，林男則負責將收受的現金贓款回收並分配，藉由虛擬貨幣與現金的輪轉，將詐騙所得「洗白」。

檢方統計，該集團不法洗錢金額突破億元大關，至少達1億360萬餘元，受害人數眾多，林男落網後遭法院裁定羈押，其名下一輛保時捷Cayman也遭檢方查扣。

高雄地檢署檢察官聲請將該輛保時捷拍賣變現，法官審酌，由於該案屬重大金融犯罪案情複雜，訴訟程序勢必曠日廢時，考量車輛若長期停放未發動，恐面臨折舊貶值、電瓶損壞及高額保管費用等問題，不但無益於國庫，未來若需發還或沒收時價值恐已大減，因此裁准拍賣變價。

這輛保時捷Cayman將於1月22日上午10時在位於高雄市前鎮區草衙二路的法務部南部大型贓物庫公開拍賣，檢方歡迎對保時捷有興趣的民眾可以前往參觀，更特別指出這輛保時捷全車貼膜改色，十分吸睛。

詐團「洗錢總指揮」名下保時捷將被公開拍賣，車身包膜改色十分搶眼。圖／檢方提供
保時捷 虛擬貨幣 詐騙集團

