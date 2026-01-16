快訊

高雄高階警官異動大風吹 局長換人、2副局長外調、3分局長升警政監

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

警政署今天上午發布高階警官人事異動命令，其中高市警局「大風吹」，原高市政府警察局局長林炎田調任台北市警察局長，由航警局長趙瑞華接任，另副局長呂世明、林富助分別調任新北市和桃園市警局副局長，另前鎮、苓雅和仁武3名分局長陞任警政監。

警政署發布的人事命令，原高市警察局局長林炎田調任台北市警察局長，接任人選和高雄有淵源、曾任副局長的航警局長趙瑞華接任。

此外，高市警局副局長呂世明調任新北市政府警察局副局長、副局長林富助調任桃園市政府警察局副局長；遺缺由曾任市刑大大隊長、桃園市警局主秘侯東輝以及市警局督察長梁東山接任；督察長一職則由花蓮縣警察局局長陳百祿調任。

分局長異動部分，前鎮分局分局長洪榮敏、苓雅分局分局長蔡鴻謀、仁武分局分局長陳膺方等3人陞任市警局警政監。

另湖內分局分局長蘇茂智調任桃園市警局大園分局分局長；左營分局分局長謝承甫調任台南市佳里分局分局長；高雄市交通警察大隊大隊長黃元民調任前鎮分局分局長，交大大隊長一職由市警局後勤科科長劉清俊調任；犯罪預防科科長李明達調任湖內分局分局長。

鳳山分局分局長林俊賢調任苓雅分局分局長；岡山分局分局長王春生調任鳳山分局分局長；林園分局分局長李明道調任左營分局分局長；鼓山分局分局長徐釗斌調任仁武分局分局長；旗山分局分局長王永吉調任岡山分局分局長；鹽埕分局分局長郭子弘調任鼓山分局分局長；六龜分局分局長江慶斌調任小港分局分局長。

警政署刑事警察局偵查第四大隊大隊長曾順光調任林園分局分局長；警政署航警局台北分局分局長王志中調任旗山分局分局長；新北市警局訓練科科長高德昌調任鹽埕分局分局長；警政署交通組科長謝錫釗調任六龜分局分局長。

高市警局防治科科長沈建仁調任澎湖縣警局副局長；小港分局分局長陳楨筌調任台東縣警察局副局長。

警政署今發布高雄市警局高階警官人事異動命令。示意圖。記者石秀華／攝影
警政署今發布高雄市警局高階警官人事異動命令。示意圖。記者石秀華／攝影

