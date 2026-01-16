快訊

營養午餐免費就是讚？日本「給食無償化」困難問題多

28年經典原味蛋撻下架！肯德基推「超極酥」新品接班

多縣市爆社工遭地方政府欠薪 衛福部行文22縣市政府要求如期發放

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化「芭樂公主」遭砍26刀慘死…手掌只有皮連著 狠男友判無期定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

彰化縣男子賴志忠不滿有「芭樂公主」之稱的鄭姓女友提分手，3年前夥同助手張錫麒，先以膠帶綑綁，再拿西瓜刀狂砍鄭女26刀，害鄭女失血過多身亡，連左手掌也只剩下皮連結，最高法院依殺人罪判賴無期徒刑、張3年6月徒刑定讞。

賴志忠和鄭女合夥經營芭樂集貨場，鄭女也有「芭樂公主」的稱號；因鄭女提出分手，賴認為鄭女沒有將芭樂集貨場財務處理清楚、覺得自己被利用，若兩人真的分手，自己將一無所有，而萌生殺人動機。

賴志忠2023年12月7日上午和張錫麒到芭樂園，張先用膠帶綑綁鄭女的雙腿，再由賴拿西瓜刀狂砍鄭女的軀幹、四肢26刀，其中19道傷深度超過1公分，左肩胛部的刀傷砍穿胸壁深入胸腔，左手掌第1至第4手指被砍斷剩皮連結。

賴志忠犯後再拿西瓜刀敲爛鄭女車輛的擋風玻璃和車門，又聽到鄭女以手機擴音講電話求救的聲音，再次返回芭樂園，拿走手機丟棄在大排水溝，阻擋鄭女求救，鄭女送醫後仍因大量出血，導致低血容性休克而身亡。

彰化地方法院國民法官庭一審依殺人等罪判賴志忠無期徒刑、張錫麒3年6月徒刑；檢方和賴皆上訴，賴認為量刑過重，檢方則認為量刑過輕。

二審認為一審認定事實適用法律並無違背經驗法則或論理法則，也無任何違誤或不當，量刑妥適，維持一審判決。案件上訴，最高法院認為二審認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

彰化縣溪州鄉芭樂園情殺案現場，血跡被泥土吸收已完全看不到。本報資料照片
彰化縣溪州鄉芭樂園情殺案現場，血跡被泥土吸收已完全看不到。本報資料照片

分手 殺人

延伸閱讀

前縣長翁金珠外甥女「改母姓」加入戰局 民進黨彰化縣議員1選區參選爆炸

彰化二林MOOVO公共自行車今啟用 設9站點緩解通勤需求

勞動部移工直聘中心 新增高雄、彰化2據點

彰化擴大隨袋徵收適用對象 小型工廠、攤商夜市納入收費

相關新聞

彰化「芭樂公主」遭砍26刀慘死…手掌只有皮連著 狠男友判無期定讞

彰化縣男子賴志忠不滿有「芭樂公主」之稱的鄭姓女友提分手，3年前夥同助手張錫麒，先以膠帶綑綁，再拿西瓜刀狂砍鄭女26刀，害...

獨／高階警今退休人事仍未發布 基層：原因卡在「喬位置」

台北市警察局長李西河、警政署副署長廖美鈴、刑事局長周幼偉三名三線三星高階警官今屆齡退休，警政署啟動人事作業，原本最晚應在...

大重機乘客摔落慘遭曳引車輾死 司機：只感覺「嗶嗶波波」不知壓到人

許姓男子駕駛曳引車經台中大安區台61線時，未注意前方自大型重機後座掉落在地的金姓男子，輾過對方釀軀體彈起、鮮血噴濺，金搶...

苗栗恐怖男報紙包敲磚鐵鎚闖軍品店 猛砸老闆頭釀濺血、顱骨骨裂

苗栗吳姓男子情緒不穩，自認經營軍品店的楊姓老闆賣瑕疵品給他，竟用報紙、塑膠袋包裹1把敲磚用鐵鎚，跑到店裡理論時直接朝楊頭...

影／嘉義男揚言「殺總統」 鐵捲門一開就被警帶走

張文去年12月19日於台北市隨機攻擊事件引起全台不安，也掀起暴力犯罪模仿效應，近日有人在臉書限時動態揚言要「殺害總統、國...

「軍魂部隊」入伍2周…二兵收假搞失蹤 剩餘役期3.5月法官加判4月

桃園吳姓役男抽中隊名「軍魂部隊」陸軍步兵257旅，去年5月間才入伍，6月初首次放假就未再現身，竟棄役潛逃藏匿逾30日，直...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。