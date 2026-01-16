男不滿外籍女大生提分手涉綑綁性侵 嘉檢起訴

快訊

中央社／ 嘉義市16日電

張男不滿外籍大學生女友提分手，被控去年11月間侵入女友租屋處綑綁性侵，且接連恐嚇，警據報逮捕張男，張男否認犯行；嘉檢偵結起訴，案件昨天移審地院後裁定張男延押。

據嘉義地檢署起訴書，31歲張男自去年10月起，因就讀大學的外籍女友提出分手而心生不滿，加上多次傳訊息要求見面遭拒後，竟於去年11月19日晚上侵入女友租屋處，其女友返家見狀，與張男起口角爭執、拉扯。

嘉檢表示，當時張男強行脫去女友衣褲，並以衣物綑綁其四肢，對女友強制性交得逞，過程中，造成其女友手腳瘀青，張男因其女友抗拒而遭抓咬背部、手背等處，張男於同日深夜離去後，還匯新台幣2000元至女友帳戶，並註記「回覆Line」。

嘉檢說，事後張男為要求女友見面，以臉書（Facebook）通訊軟體傳訊邀約外出遭拒後，於11月20日、21日假借討債為由，連續對女友恐嚇「不出來我就PO」、「你媽媽朋友，我全部都給他們」、「我已找人要去找你們老師了」等，還在女友實習公司Google評論下方張貼「女友欠錢沒還，現在人消失了」，讓女友活在恐懼中。

嘉檢表示，被害人向租屋處管理人員求助，並等守在租屋處外的張男離去，才敢向警方報案，警方受理後，被害人回到租屋處，又發現張男在門外，警則報請檢方核發拘票拘提張男。

檢方說，張男否認犯行，辯稱無強暴脅迫被害人發生性行為；而傳訊息只是希望與被害人碰面。經查被害人有醫院驗傷診斷書、臉書通訊軟體訊息內容等。

嘉檢偵結，依侵入住宅加重強制性交等罪嫌起訴，因張男於107年、108年間多次因毆打當時的同居女友而遭通報家暴；另於112年間，被前妻封鎖通訊軟體，而騷擾前妻也遭通報，因此，檢方建請繼續羈押張男。

