快訊

營養午餐免費就是讚？日本「給食無償化」困難問題多

28年經典原味蛋撻下架！肯德基推「超極酥」新品接班

多縣市爆社工遭地方政府欠薪 衛福部行文22縣市政府要求如期發放

聽新聞
0:00 / 0:00

影／嘉義男揚言「殺總統」 鐵捲門一開就被警帶走

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

張文去年12月19日於台北市隨機攻擊事件引起全台不安，也掀起暴力犯罪模仿效應，近日有人在臉書限時動態揚言要「殺害總統、國防部長」。警方循線追查發限動的劉姓男子，報請檢察官指揮，前天至嘉義縣中埔鄉一處民宅將劉男拘捕到案，依涉犯恐嚇公眾、妨害自由等罪嫌移送法辦。

警方表示，劉男在網路社群平台發布恐嚇公眾訊息，揚言「殺害總統、國防部長」等語，向不特定多數人公開散布，已逾一般情緒性言論範圍，足以影響公共秩序及社會安寧，致生社會恐慌，為避免在張文隨機攻擊事件後，再掀起網路模仿效應，立即偵辦查緝。

中埔警分局組成專案小組，經蒐證及調閱相關資料後，鎖定中埔村劉姓男子涉嫌重大，報請嘉義地方檢察署檢察官指揮偵辦，1月14日持拘票逮人，在中埔村一帶民宅拘捕劉男到案，全案依涉犯恐嚇公眾、妨害自由等罪嫌，移送嘉義地方檢察署偵辦。

警方呼籲，重大治安事件發生後，社會處於高度敏感期，提醒民眾切勿以「開玩笑」或「求關注」心態散布恐嚇言論，相關單位將持續保持密切合作，利用科技偵查方法嚴密巡查網路動態，絕不容許有心人士挑戰法治底線。

嘉義縣中埔鄉劉姓男子在臉書揚言「殺害總統、國防部長」，警方前天持拘票在民宅將他拘提到案。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉劉姓男子在臉書揚言「殺害總統、國防部長」，警方前天持拘票在民宅將他拘提到案。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉劉姓男子在臉書揚言「殺害總統、國防部長」，警方前天持拘票在民宅將他拘提到案。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉劉姓男子在臉書揚言「殺害總統、國防部長」，警方前天持拘票在民宅將他拘提到案。記者黃于凡／翻攝

恐嚇 中埔 國防部

延伸閱讀

北檢：張文原定大量投擲汽油彈 余家昶阻撓未得逞

張文家庭「嚴父慈母」…母每季匯款3萬 父斥：是個廢材

ChatGPT曾答「宇宙毀滅前無法破解」 警方、華碩人員破解張文筆電

張文涉8罪死亡不起訴 檢察官有感熱心民眾挺身阻止事態擴大

相關新聞

彰化「芭樂公主」遭砍26刀慘死…手掌只有皮連著 狠男友判無期定讞

彰化縣男子賴志忠不滿有「芭樂公主」之稱的鄭姓女友提分手，3年前夥同助手張錫麒，先以膠帶綑綁，再拿西瓜刀狂砍鄭女26刀，害...

獨／高階警今退休人事仍未發布 基層：原因卡在「喬位置」

台北市警察局長李西河、警政署副署長廖美鈴、刑事局長周幼偉三名三線三星高階警官今屆齡退休，警政署啟動人事作業，原本最晚應在...

大重機乘客摔落慘遭曳引車輾死 司機：只感覺「嗶嗶波波」不知壓到人

許姓男子駕駛曳引車經台中大安區台61線時，未注意前方自大型重機後座掉落在地的金姓男子，輾過對方釀軀體彈起、鮮血噴濺，金搶...

苗栗恐怖男報紙包敲磚鐵鎚闖軍品店 猛砸老闆頭釀濺血、顱骨骨裂

苗栗吳姓男子情緒不穩，自認經營軍品店的楊姓老闆賣瑕疵品給他，竟用報紙、塑膠袋包裹1把敲磚用鐵鎚，跑到店裡理論時直接朝楊頭...

影／嘉義男揚言「殺總統」 鐵捲門一開就被警帶走

張文去年12月19日於台北市隨機攻擊事件引起全台不安，也掀起暴力犯罪模仿效應，近日有人在臉書限時動態揚言要「殺害總統、國...

「軍魂部隊」入伍2周…二兵收假搞失蹤 剩餘役期3.5月法官加判4月

桃園吳姓役男抽中隊名「軍魂部隊」陸軍步兵257旅，去年5月間才入伍，6月初首次放假就未再現身，竟棄役潛逃藏匿逾30日，直...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。