影／嘉義男揚言「殺總統」 鐵捲門一開就被警帶走
張文去年12月19日於台北市隨機攻擊事件引起全台不安，也掀起暴力犯罪模仿效應，近日有人在臉書限時動態揚言要「殺害總統、國防部長」。警方循線追查發限動的劉姓男子，報請檢察官指揮，前天至嘉義縣中埔鄉一處民宅將劉男拘捕到案，依涉犯恐嚇公眾、妨害自由等罪嫌移送法辦。
警方表示，劉男在網路社群平台發布恐嚇公眾訊息，揚言「殺害總統、國防部長」等語，向不特定多數人公開散布，已逾一般情緒性言論範圍，足以影響公共秩序及社會安寧，致生社會恐慌，為避免在張文隨機攻擊事件後，再掀起網路模仿效應，立即偵辦查緝。
中埔警分局組成專案小組，經蒐證及調閱相關資料後，鎖定中埔村劉姓男子涉嫌重大，報請嘉義地方檢察署檢察官指揮偵辦，1月14日持拘票逮人，在中埔村一帶民宅拘捕劉男到案，全案依涉犯恐嚇公眾、妨害自由等罪嫌，移送嘉義地方檢察署偵辦。
警方呼籲，重大治安事件發生後，社會處於高度敏感期，提醒民眾切勿以「開玩笑」或「求關注」心態散布恐嚇言論，相關單位將持續保持密切合作，利用科技偵查方法嚴密巡查網路動態，絕不容許有心人士挑戰法治底線。
