要員工投反對票可領公假或1千元獎金 北市知名酒吧老闆選罷法起訴

台北市信義區知名酒吧Alchemy Bar和OPIUM香檳酒吧經營者Vivian蘇姓女子，在去年大罷免投票日前，涉在酒吧員工聯繫工作Line群組中傳訊息，去投票「反罷免」可以跟姐領一天的公假或1000元獎金，涉嫌違反公職人員選舉罷免法，台北地檢署今偵結，依法起訴。

室內設計師蘇女經營2家酒吧，Alchemy Bar位在台北101正對面，主打復古風酒吧，2020年推出OPIUM香檳酒吧則有大幅落地窗、挑高空間、水晶吊燈、復古絨布沙發，營造法式浪漫氛圍，提供豐富香檳及特色調酒，吸引消費者上門。

起訴指出，蘇女為讓第11屆立法委員及新竹市第11屆市長罷免案不通過，去年6月23日凌晨3點55分許，涉嫌在酒吧員工聯繫工作Line群組「A+0班表／工作流程／課程安排」，以Vivian暱稱標記群組成員，並傳訊息，「7/26有資格的，去投票「反罷免」，可以姐領一天的公假或1000元獎金喔！記得要偷拍給我看喔！要投反罷免！感恩！」等文字。