要員工投反對票可領公假或1千元獎金 北市知名酒吧老闆選罷法起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市信義區知名酒吧Alchemy Bar和OPIUM香檳酒吧經營者Vivian蘇姓女子，在去年大罷免投票日前，涉在酒吧員工聯繫工作Line群組中傳訊息，去投票「反罷免」可以跟姐領一天的公假或1000元獎金，涉嫌違反公職人員選舉罷免法，台北地檢署今偵結，依法起訴。

室內設計師蘇女經營2家酒吧，Alchemy Bar位在台北101正對面，主打復古風酒吧，2020年推出OPIUM香檳酒吧則有大幅落地窗、挑高空間、水晶吊燈、復古絨布沙發，營造法式浪漫氛圍，提供豐富香檳及特色調酒，吸引消費者上門。

起訴指出，蘇女為讓第11屆立法委員及新竹市第11屆市長罷免案不通過，去年6月23日凌晨3點55分許，涉嫌在酒吧員工聯繫工作Line群組「A+0班表／工作流程／課程安排」，以Vivian暱稱標記群組成員，並傳訊息，「7/26有資格的，去投票「反罷免」，可以姐領一天的公假或1000元獎金喔！記得要偷拍給我看喔！要投反罷免！感恩！」等文字。

蘇女被檢舉涉投票行賄罪，遭信義分局送辦，檢方認定，蘇女涉犯公職人員選舉罷免法對於有投票權之人行求賄賂而約其為一定之投票權行使罪嫌，依法起訴。

台北地檢署。本報資料照

