獨／高階警今退休人事仍未發布 基層：原因卡在「喬位置」

台北市警察局長李西河、警政署副署長廖美鈴、刑事局長周幼偉三名三線三星高階警官今屆齡退休，警政署啟動人事作業，原本最晚應在昨天之前發布，迄今都未有消息；據了解，原因出在高層有意「喬位置」，讓台南市警察局長林國清轉調警政署副署長，目前確定作罷。

除了高雄市警察局長林炎田人事經層峰拍板昨確定接任北市警局長，預計1月20日上任，高雄市警局長、刑事局長、署副署長繼任人選，警政署長張榮興原已規畫人選，牽動台南市警局長布局，但出現阻力，繼任人選「技術性卡關」；人事到今天都未發布，基層官警指出，聞所未聞。

據了解，張榮興為警察大學50期畢業，包括新北市警察局長方仰寧、桃園市警察局長廖恆裕、台中市警察局長吳敬田都是署長同學，航空警察局長趙瑞華也是署長同學；據指出，原本高層有意讓趙接任高雄市警察局長，但因趙被視為內政部長劉世芳的人馬，劉在民進黨屬新潮流系。

與劉世芳派系不同的高雄市長陳其邁因此對趙瑞華的人事安排有意見，傳出希望新任警局長年紀不要太大，因而警政署長張榮興曾帶趙瑞華與警政署主任秘書郭士傑拜訪陳其邁，讓陳從二人之中挑選；至於沒有被陳選上的人，高層原有意安排接任台南市警察局長。

據了解，日前傳出風聲，要安排林國清接任廖美玲退休後的警政署副署長，但林不願接受安排，申請提前退休；這樣的調整原本是要讓趙瑞華、郭士傑分別擔任高雄與台南的警察局長，不過林國清在台南工作十分認真，從早到晚，可稱夙夜匪懈，轄區亦無發生重大刑案或疏失。

台南市基層官警表示，若讓直轄市的警察局長接任副署長，在仕途上形同倒退，感覺好像是「出事了」，現在根本毫無理由，對林來說恐怕難以接受；之前方仰寧擔任局長，是因為秘書室主任莊武能發生重大風紀案，警政署才將他調回署內擔任警政委員，後來再復出。

基層指出，林的認真大家有目共睹，平時晚上不應酬，都在各行政區督勤，瞭解轄內治安交通狀況；近期市府跨年夜親自在會場內巡邏，凌晨守候到最後才與基層一起離開，沒有功勞也有苦勞，就為了高層「喬位置」，「這麼認真的局長居然給他降調」，令人心寒。

這次除了署長同學趙瑞華成為派任警察局長人選外，郭士傑是警大56期畢業，張榮興在台南市擔任分局長時，郭就是他的副分局長，因此這次署長愛將也成為接任警察局長的黑馬；據了解，昨天台南市警察局也因傳聞局長將要異動，忙了一整天甚至連夜準備局長交接。

不過，今天早上最新消息，確認因若林國清沒有意願，強派調任副署長恐有爭議，對外界恐難以交代；且林是警大54期，還有5年才退休，現在若讓他退休也並不合理，因此維持林國清不動，確定留任。待陳其邁確認選出趙或郭後，最快今天下午就會發布高階警官人事。