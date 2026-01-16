撿超商500元商品卡付出10倍代價 男侵占遺失物挨罰5千

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹潘男去年拾獲張男遺失的超商500元商品卡1張，未依規定送交警方或相關單位處理，反而直接拿去消費使用。新竹地院審理時，發現潘男並非首次侵占遺失物，最終依侵占遺失物罪處罰金5千元，得易服勞役5天。

判決書指出，潘男在去年7月8日曾因涉嫌侵占案件，遭判罰金9千元；另外又在2024年3月間，於新竹市一家夾娃娃機店內，拾獲他人遺失的皮夾，內含證件、金融卡、現金、AirTag定位器等物品，仍將皮夾占為己有。

法官認為，潘男明知拾得物屬他人所有，卻因一時貪念占為己有，侵害他人財產權，顯見其法紀觀念不足。且潘男先前已有多次侵占遺失物的前科紀錄，本案發生後至今，仍未與被害人達成和解，也未賠償損失，犯罪所生損害未獲彌補。

法官審酌潘男犯後坦承犯行，尚非毫無悔意，並綜合其犯罪動機、手段、被害人財產損失金額，以及其智識程度、經濟與家庭生活狀況等因素，最終依侵占遺失物罪處罰金5千元，易服勞役5天。同時，該張未返還的商品卡屬實際犯罪所得，依法宣告沒收，若無法沒收則追徵其價額。

新竹潘男去年拾獲張男遺失的超商500元商品卡1張，未依規定送交警方或相關單位處理，反而直接拿去消費使用。示意圖（非當事人）／竹市府提供
新竹潘男去年拾獲張男遺失的超商500元商品卡1張，未依規定送交警方或相關單位處理，反而直接拿去消費使用。示意圖（非當事人）／竹市府提供

