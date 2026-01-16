快訊

「軍魂部隊」入伍2周…二兵收假搞失蹤 剩餘役期3.5月法官加判4月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園吳姓役男抽中隊名「軍魂部隊」陸軍步兵257旅，去年5月間才入伍，6月初首次放假就未再現身，竟棄役潛逃藏匿逾30日，直到發布通緝才到案，桃園地院簡易判決，認定吳男嚴重影響軍隊紀律，依陸海空軍刑法判處4月徒刑，得易科罰金12萬元。

判決書指出，現年22歲吳男為陸軍步兵第257旅步一營步一連二兵，於2025年5月26日入伍服常備兵役，同年6月6日上午8時離營休假，依規定應於6月9日晚間9時返營收假，但當晚他不但未按時返回營區，還選擇棄役潛逃當逃兵，逃亡期間躲藏在不詳地點，剩餘3.5個月役期未服。

案經陸軍步兵第257旅通報後，由憲兵指揮部桃園憲兵隊偵辦，由於吳男無故離去職役的時間長達30日以上，經桃園憲兵隊函送，桃園地方檢察署發布通緝才逮到他，吳坦承未依規定收假返營，加上班長證述、違紀離營通報及兵籍資料佐證犯行明確，依陸海空軍刑法的無故離去職役逾6日罪嫌提起公訴。

起訴書中痛批，吳身為現役軍人，明知應於休假結束前返營，卻未依規定收假返營，枉顧國家法令、部隊紀律與自身職責，且因其無故離去行為，除增加部隊管理成本，亦延誤正常軍事訓練執行，藐視法令棄兵役義務於不顧，嚴重影響人員安全管控及軍隊士氣，損及部隊紀律秩序及領導統御等軍事利益，對社會安全造成一定程度的負面影響及威脅等情狀，建請從重量刑。

法院審酌，被告行為時為現役軍人，理應遵守軍紀與職役規範，卻枉顧法令與自身職責，無故離去職役非短期間，已影響部隊管理與訓練秩序，考量吳男於法院訊問時坦承犯行，態度尚可，衡酌年紀、動機、目的及整體情狀，判處適當之刑，並諭知得易科罰金，以資懲儆。

桃園吳姓役男抽中陸軍步兵257旅「軍魂部隊」，入伍2周就當逃兵，桃園地院改簡易判決，依陸海空軍刑法判處4月徒刑，得易科罰金，可上訴。示意圖(非新聞當事人)／記者黃仲裕攝影
桃園吳姓役男抽中陸軍步兵257旅「軍魂部隊」，入伍2周就當逃兵，桃園地院改簡易判決，依陸海空軍刑法判處4月徒刑，得易科罰金，可上訴。示意圖(非新聞當事人)／記者黃仲裕攝影

桃園地院 陸海空軍刑法

