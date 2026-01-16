苗栗恐怖男報紙包敲磚鐵鎚闖軍品店 猛砸老闆頭釀濺血、顱骨骨裂

苗栗吳姓男子情緒不穩，自認經營軍品店的楊姓老闆賣瑕疵品給他，竟用報紙、塑膠袋包裹1把敲磚用鐵鎚，跑到店裡理論時直接朝楊頭部狠砸，釀楊濺血、顱骨骨裂，吳再持防身噴霧朝楊及其妻狂噴；法院一、二審都依殺人未遂罪判吳4年，施以監護6月，仍可上訴。

檢警調查，吳男自認和經營軍品店的楊姓男子有糾紛，2024年8月27日用簽字筆塗改機車車牌，當天中午再拿1把鐵鎚、隨身噴霧騎車到楊的店面，吳當下要求楊換貨未果，竟直接用防身噴霧朝楊、楊的謝姓妻子臉部噴灑。

吳噴完後仍不罷休，再持手上的鐵鎚直接朝楊頭頂重擊，導致楊當場顱骨骨裂、頭皮撕裂傷，打算繼續攻擊被楊擋下，這才逃出店，後經警方循線逮獲。

苗栗地院一審時，吳否認殺人犯意，辯稱和楊買賣糾紛鬧口角，沒有一定要打死人意思，一時無法控制自己情緒才攻擊。

楊證稱，吳提著塑膠袋、在店裡買的徽章，反映說賣給他壞掉的東西，自己還在解釋徽章構造時，吳直接拿鐵鎚攻擊他頭，當時來不及閃躲就感覺血流下來到眼睛，目睹吳還要再打第2下，就阻擋搶下，打開看才發現是工地用來敲磚的鐵鎚，吳用刀面那一面打他。

楊妻也說，先生在和吳解釋時，吳拿凶器往他頭上K，當時東西用報紙包住，眼見先生被攻擊她轉身過去，就遭吳用防身噴霧狂噴眼睛。

一審查，吳送精神鑑定其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低，評估是「高再犯危險程度」，依刑法第19條減刑後，依偽造文書、殺人未遂罪，各判他3月、4年，並令入相當處所施以監護6月。