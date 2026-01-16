大重機乘客摔落慘遭曳引車輾死 司機：只感覺「嗶嗶波波」不知壓到人

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

許姓男子駕駛曳引車經台中大安區台61線時，未注意前方自大型重機後座掉落在地的金姓男子，輾過對方釀軀體彈起、鮮血噴濺，金搶救仍死亡，許當下竟直接加速離去；法院一審依過失致死肇逃判他1年10月；二審就過失致死部分撤銷改判6月，得易科罰金，其餘駁回，仍可上訴。

檢警調查，許男2024年1月9日晚上駕駛曳引車行經台中大安區台61線北上139.9公里時，因前方的袁姓男子騎1輛大型重機，後座的金姓乘客不明原因乘坐不穩向後摔落，金倒臥台61線內側車道上。

許男行經時疏未注意前方動態，前輪就不慎壓到金釀其頭骨碎裂、右下腿截肢，搶救後仍傷重死亡；未料許男撞到人後沒有停下，竟然直接加速離去逃逸。

台中地院一審時，許男坦承過失但否認肇逃，辯稱他輾壓到東西以為是一般物品，當時感覺車輛壓到東西發出「嗶嗶波波」的聲音，不曉得是什麼，不知壓到人。

一審勘驗監視器，發現當時路況視線良好，駕駛前方無遮蔽，許應能注意前方狀態，但仍疏未注意才導致事故，顯然有過失；行車事故鑑定委員會也認為，許夜間未注意前車狀況為肇事原因。

袁男也證稱，他見金掉落就停下查看，金當時呼吸、脈搏正常只是叫不醒，自己手也受傷無法移動金，大約3至5分鐘1輛大車過來看到他按喇叭，自己趕緊右閃就看到大車壓到金，右腿斷掉、小腿飛起，大量鮮血噴濺，他當時愣住。

一審說，許壓到金時軀體彈起、翻滾數圈，可見力道猛烈，許也稱當時有聽到人喊叫、感覺壓到異物，自無不知有肇事之理，依過失致死、肇逃致死等罪，各判他7月、1年4月，應執行1年10月。

台中高分院二審認為，袁男越級駕駛大型重機，後座金男掉落後袁沒開始警告燈、設置警示，也是肇事原因，就許過失致死部分撤銷改判6月，得易科罰金，另肇逃1年4月部分駁回上訴。

袁男越級駕駛大型重機載金男，金從後座掉落後，遭後方的曳引車輾過身亡。圖／警方提供
袁男越級駕駛大型重機載金男，金從後座掉落後，遭後方的曳引車輾過身亡。圖／警方提供
許男駕駛曳引車經台61線時，未注意前方掉落的金姓男子，輾過釀對方傷重身亡。圖／警方提供
許男駕駛曳引車經台61線時，未注意前方掉落的金姓男子，輾過釀對方傷重身亡。圖／警方提供

