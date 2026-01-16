海科館前館長陳素芬涉案遭收押 「使命必達」風格職場評價兩極

被控職場霸凌丟官的前海科館長陳素芬因進用丈夫的姊姊涉犯主管事務圖利等罪，檢方聲押2人獲准，讓陳在基市府教育處長、海科館長的領導風格又成話題。有人說她的優點是對長官的交代使命必達，但達成方式又可能讓下屬感到痛苦。

陳素芬在基隆出生成長，2015年6月擔任教育部終身教育司專門委員時，由基隆市前市長林右昌延攬出任教育處長，並在2019年4月接任海科館館長。

陳素芬前年遭館內人員指控職場霸凌，教育部調查後記過調職。監察院去年12月15日公告陳素芬彈劾案文及審查決定書，指陳權威性、貶抑性管理風格，加上情緒控管能力不足，造成館內員工長期承受高壓，導致呈現敵意且不友善工作環境。

彈劾文也提及廖女為陳素芬的二親等姻親，陳卻違法進用她為臨時人員。核定廖女考核、敘獎及其本人敘獎均未迴避，違反公務員服務法、公職人員利益衝突迴避法，情節重大，移送懲戒法院審理。

基隆地檢署表示，陳素芬任用廖女由懲戒法院審理中，全案因涉犯貪汙治罪條例，對於主管事務圖自己或其他私人不法利益罪，前天指揮法務部廉政署至陳女、廖女及證人住處搜索。檢察官昨天訊問陳素芬和廖女後，依共同犯圖利等罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見。

法官昨午審理後，指陳、廖涉嫌共犯貪汙治罪條例對於主管事務圖利罪、刑法公務員洩漏國防以外應秘密之文書罪、公務員登載不實罪，前者為最輕本刑5年重罪。兩人否認犯罪，但說詞明顯與證人證述及相關書證不符，並有刪除通訊軟體訊息紀錄等滅證情事，足認有滅證及勾串證人、共犯之虞，裁定羈押並禁止接見、通信、受授物件。

陳素芬「使命必達」的工作態度，深受林右昌賞識。海科館長出缺時，陳素芬原本不在教育部考慮的人選之中，後來因林力薦出任。

陳素芬使命必達的表現受上司肯定，但為求達成使命，作風很「急」，下屬評價不一。有人指不同的主管有不同的風格，有人適應，有人不適應。陳是任務導向、績效導向，這並沒有錯，本來就是要把工作做好，若對人有指責，也是對事不對人。

不認同陳素芬作風的人說，她在教育處長任內，曾為了貫徹長官的想法飆罵國小校長，在處務會議責罵科長也像罵小孩一樣。擔任海科館長時，陳素芬曾讓研究人員接辦財務行政工作，有員工爆料目的在把人逼走，再聘用「自己人」。陳也常推翻自己簽過的公文，讓下屬無所適從。