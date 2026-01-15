無人缺席！8名大法官一起評議 裁定受理少年事件處理法移送疑義

花蓮地方法院少年法庭法官邱佳玄審理一起毀損案時，認為少年事件處理法第15條後段「受移送之法院，不得再行移送。」規定，有牴觸憲法訴訟權、少年之特別保護義務之疑義，去年3月7日聲請法規範憲法審查，憲法法庭今公告已受理。

憲法訴訟法因在野黨立法委員修正評議及宣告違憲門檻，憲法法庭幾近停擺1年，上月19日在排除拒絕評議的蔡宗珍、楊惠欽、朱富美3名大法官後，5名大法官判修正案違憲。不過憲訴法受理的門檻當時未遭修改，本件由8名大法官一起參與評議，「沒有人請假」。

依憲訴法第32條規定，受理聲請應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，參與大法官過半數同意；未達同意人數者，應裁定不受理。換句話說，受理案至少獲得5票支持，但要作出判決，仍面臨3名主張「憲法法庭組成不合法」而不參與評議的難題。

本案源於桃園地檢署將一名涉毀損罪的少年移送桃園地方法院，桃院以少年設籍在花蓮，且無其他現居地為由，裁定將案子移送花院，但花院在另起案件的調查程序中，該名少年和法定代理人都說已分別住在桃園、雲林，希望把案件移轉至桃院審理。

法官邱佳玄認為少事法第15條後段規定，致收受移轉的法院，就算因事後少年家庭變故，應由其他有管轄權的少年法院處理，才可使少年受更適當的保護，卻也無從再移轉管轄，違反憲法第156條「國家為奠定民族生存發展之基礎，應保護母性，並實施婦女兒童福利政策。」對少年的特別保護義務，侵害少年訴訟權。

邱佳玄指出，少事法於1962年1月19日制訂後，第15條就沒再變更過，現已無法考究立法目的，但若是想讓少年獲得更適當的保護，何以受移送的法院就不能再行移送？