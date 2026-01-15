快訊

洪災撤離不力涉犯過失致死 花蓮地院4大理由准押光復鄉長林清水

張文家庭「嚴父慈母」…母每季匯款3萬 父曾訓斥：是個廢材

影／陪通緝犯丈夫開庭太無聊…20歲嫩妻點火燒螞蟻 今裁定2萬交保

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

20歲蔣姓女子昨晚陪通緝犯丈夫到新北地院開庭，因獨自一人等候太久很無聊，竟將酒精噴在法院大門外，由超商放置自助式無人看顧的咖啡販賣機桌面上點火燒螞蟻被逮，新北檢方複訊後今晚裁定2萬元交保並限制住居。

新北消防昨晚8時9分獲報，新北地院大門口外側，由統一超商設置無人看顧的自助式咖啡機，有人在桌面上噴酒精點火燒螞蟻，涉嫌縱火的蔣姓女子（20歲）當場為法警制止逮捕，現場燃燒面積約0.1平方公尺，轄區土城警方昨漏夜將蔣女帶返派出所。

據了解，蔣女昨陪同因詐欺案遭通緝丈夫至新北地院開庭，等待期間獨自步行至法院大門外一旁由超商設置自助式的咖啡機台，蔣女自稱使用該處充電插座充電，充電期間發現一旁桌面有螞蟻，便在桌面噴灑酒精後持自身攜帶打火機進行燃燒，並且燃燒到一旁擺放的紙杯架。

新北地院法警經過該處聞到濃厚燒焦味，立即上前制止撲滅，同時當場逮人並通報轄區土城警方到場，警詢後今天上午依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢察官複訊後，今晚裁定蔣女2萬元交保並限制住居。

20歲蔣姓女子昨晚陪丈夫到新北地院開庭，因獨自一人等候太久很無聊，竟將酒精噴在法院大門外的放置自助式無人看顧的超商咖啡販賣機桌面上點火被逮，新北檢方複訊後今晚裁定2萬元交保。記者王長鼎／翻攝
