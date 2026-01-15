拒絕男子更改身分證字號遭法院判敗訴 北市文山戶所曝原因

2022年10月間，國外論壇網站「Breach Forums」上兜售全台2357萬2055筆個資，疑似戶政資料外洩，一名男子主張避免身分證字號遭濫用為由要求更換遭文山戶所拒絕，男子提行政訴訟，法院判戶所敗訴。文山戶所表示，身分證關乎個人的金融往來與身分證明，不宜隨意更改，待收到判決書後，會再和內政部研議後續作為。

一名何姓男子以內政部戶政資料外洩、避免自己的身分證字號遭濫用為由，3年前向文山區戶政事務所申請重新配發身分證字號被拒，他提行政訴訟，台北高等行政法院今判決何部分勝訴，文山戶政事務所應依判決法律見解做成處分。

文山戶政事務所主任蔡名娟表示，戶政事務所辦理相關案件時需依法行政，由於要變更身分證字號，除非「特殊原因」例如數字有諧音梗或早期手寫時代造成的號碼重複，才能依法更換，內政部都有相關函釋，當時男子來申請變更身分證，但戶政系統是安全且具有保護機制，戶所人員不同意男子變更。