拒絕男子更改身分證字號遭法院判敗訴 北市文山戶所曝原因
2022年10月間，國外論壇網站「Breach Forums」上兜售全台2357萬2055筆個資，疑似戶政資料外洩，一名男子主張避免身分證字號遭濫用為由要求更換遭文山戶所拒絕，男子提行政訴訟，法院判戶所敗訴。文山戶所表示，身分證關乎個人的金融往來與身分證明，不宜隨意更改，待收到判決書後，會再和內政部研議後續作為。
一名何姓男子以內政部戶政資料外洩、避免自己的身分證字號遭濫用為由，3年前向文山區戶政事務所申請重新配發身分證字號被拒，他提行政訴訟，台北高等行政法院今判決何部分勝訴，文山戶政事務所應依判決法律見解做成處分。
文山戶政事務所主任蔡名娟表示，戶政事務所辦理相關案件時需依法行政，由於要變更身分證字號，除非「特殊原因」例如數字有諧音梗或早期手寫時代造成的號碼重複，才能依法更換，內政部都有相關函釋，當時男子來申請變更身分證，但戶政系統是安全且具有保護機制，戶所人員不同意男子變更。
蔡名娟說，由於身分證統號關乎個人的金融往來與身分證明，頻繁變更會產生極大的影響，後續收到判決書後再和內政部討論如何處置，在處理身分證變更都會較為謹慎，否則恐會引發更多人主張類似訴求，進而影響身分制度的安定性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言