不爽被按喇叭 小貨車交流道口攔停校車22分鐘代價15萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹賴男不滿遭按喇叭，竟在交流道口急煞攔車22分鐘，迫使一輛載有43名學生的大客車動彈不得。新竹地院審理後認為賴男行為已嚴重妨害通行自由，依強制罪判賴男5月徒刑，得易科罰金15萬。

判決書指出，賴男於2024年12月11日清晨7時30分，駕駛小貨車行經新竹市公道五路、接近新竹交流道時，急切變換車道插入一輛大客車前方。客車駕駛見狀按喇叭示警，賴男心生不滿，隨即在車道上直接煞停，擋在客車前方長達22分鐘。

法官審理認為，案發時段正值上班、上學尖峰，該路段車流量大，大客車車身龐大、反應不若小客車靈活，車上還載有43名學生與老師，賴男突然急停，迫使客車只能停車等待，已屬以強暴方式使他人行無義務之事，也妨害乘客通行與受教權益。

賴男辯稱，是因對方長按喇叭，誤以為有緊急狀況才停車查看，且現場非單線道，可繞行離開。法官指出，喇叭本即具有提醒、警示功能，若有爭議應循檢舉或合法途徑處理，不應在道路上攔車。事發地點車多壅塞，任意變換車道風險極高，被害人實際上難以脫身。

法官審酌賴男下車時態度強硬，後續又以報警為由停留現場，並非短暫停車即離開；且賴男審理期間否認犯行，庭訊時甚至口出汙言「狗屁」，迄今未與被害人和解。加上賴男5年內曾因妨害自由等案服刑，屬累犯，新竹地院依強制罪判處有期徒刑5月，得易科罰金15萬。

新竹賴男不滿遭按喇叭，竟在交流道口急煞攔車22分鐘，迫使一輛載有43名學生的大客車動彈不得。示意圖／報系資料照
新竹賴男不滿遭按喇叭，竟在交流道口急煞攔車22分鐘，迫使一輛載有43名學生的大客車動彈不得。示意圖／報系資料照

新竹 車道 法官

相關新聞

2300萬戶政個資遭外洩...他想換身分證字號遭拒 法院判戶政事務所輸了

何姓男子以內政部戶政資料外洩、避免自己的身分證字號遭濫用為由，3年前向台北市文山區戶政事務所申請重新配發身分證字號被拒，...

彰檢假日地板打蠟 吳姓主任檢察官滑倒摔斷手提告...獲賠42萬

彰化地檢署舊辦公舍3年多前地板打蠟，吳姓主任檢察官滑倒受傷，狀告彰檢和承包清潔打蠟公司、人員過失傷害。彰化地方法院審結，...

不爽被按喇叭 小貨車交流道口攔停校車22分鐘代價15萬

新竹賴男不滿遭按喇叭，竟在交流道口急煞攔車22分鐘，迫使一輛載有43名學生的大客車動彈不得。新竹地院審理後認為賴男行為已...

女子搭火車趁乘客熟睡扒走皮夾 再冒名刷卡買金飾下場曝

新竹彭女因經濟狀況不佳，去年搭乘火車南下時見同車乘客熟睡，徒手竊走皮夾內現金，還試圖竄改信用卡簽名盜刷買金飾。新竹地院審...

「3歲童大便弄髒褲子」繼父毆踹到骨折臟損 公辯：透過打罵教育非殺人

吳姓男子2024年3月與劉姓女子結婚，卻多次在工作的超商和家中凌虐3歲繼子，因不滿繼子大便在褲子上，連續8次推孩子撞洗手...

吳子嘉慘了！直播痛罵柯文哲「雜碎、最大爛貨」 法院判賠10萬元

美麗島電子報董事長吳子嘉前年在直播節目批評民眾黨前主席柯文哲「最大爛貨」、「雜碎」、「小丑」、「王八蛋」等語，被一狀告上...

