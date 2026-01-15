聽新聞
不爽被按喇叭 小貨車交流道口攔停校車22分鐘代價15萬
新竹賴男不滿遭按喇叭，竟在交流道口急煞攔車22分鐘，迫使一輛載有43名學生的大客車動彈不得。新竹地院審理後認為賴男行為已嚴重妨害通行自由，依強制罪判賴男5月徒刑，得易科罰金15萬。
判決書指出，賴男於2024年12月11日清晨7時30分，駕駛小貨車行經新竹市公道五路、接近新竹交流道時，急切變換車道插入一輛大客車前方。客車駕駛見狀按喇叭示警，賴男心生不滿，隨即在車道上直接煞停，擋在客車前方長達22分鐘。
法官審理認為，案發時段正值上班、上學尖峰，該路段車流量大，大客車車身龐大、反應不若小客車靈活，車上還載有43名學生與老師，賴男突然急停，迫使客車只能停車等待，已屬以強暴方式使他人行無義務之事，也妨害乘客通行與受教權益。
賴男辯稱，是因對方長按喇叭，誤以為有緊急狀況才停車查看，且現場非單線道，可繞行離開。法官指出，喇叭本即具有提醒、警示功能，若有爭議應循檢舉或合法途徑處理，不應在道路上攔車。事發地點車多壅塞，任意變換車道風險極高，被害人實際上難以脫身。
法官審酌賴男下車時態度強硬，後續又以報警為由停留現場，並非短暫停車即離開；且賴男審理期間否認犯行，庭訊時甚至口出汙言「狗屁」，迄今未與被害人和解。加上賴男5年內曾因妨害自由等案服刑，屬累犯，新竹地院依強制罪判處有期徒刑5月，得易科罰金15萬。
