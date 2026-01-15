快訊

北投警北捷外攔檢違規車輛 遭汽車碰撞眼、口出血送醫

確定了？劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

台積電赴美再蓋五座廠換關稅調降？經濟部：沒聽說這件事

女子搭火車趁乘客熟睡扒走皮夾 再冒名刷卡買金飾下場曝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹彭女因經濟狀況不佳，去年搭乘火車南下時見同車乘客熟睡，徒手竊走皮夾內現金，還試圖竄改信用卡簽名盜刷買金飾。新竹地院審理後，依竊盜罪及行使變造私文書罪，判她應執行有期徒刑5月，得易科罰金15萬。

判決書指出，彭女於2024年10月27日上午9時28分，搭乘台鐵2153次列車行經新竹縣竹北市時，見張男在車內熟睡，起意行竊，拿走對方皮夾與文具袋內現金共4千元，並順手取走一張信用卡。

彭女得手後，明知信用卡背面簽名欄具有辨識持卡人身分的功能，仍在原有簽名上覆寫自己姓名，企圖冒充持卡人。當天上午10時12分，她前往新竹市一間銀樓，表示要購買1兩黃金，並拿出變造簽名的信用卡刷卡消費，銀樓負責人未察覺異狀，依流程列印簽帳單讓她簽名。

後續銀行客服致電查證交易時，銀樓業者才發現信用卡背面簽名與卡片正面英文姓名不符，立即取消該筆交易，未實際完成盜刷。張男也因收到銀行消費簡訊，察覺信用卡遭竊，報警後循線查出彭女涉案。

法官認為，彭女在火車內竊盜部分，符合在供陸路公眾運輸工具內竊盜要件，且她曾於2023年間因竊盜案件判刑確定，於2024年3月執行完畢，5年內再犯同質犯罪，構成累犯，依法加重其刑。考量彭女為中度身心障礙者，犯行手段並非惡劣，竊得金額有限，整體犯罪情節屬情輕法重，對竊盜罪部分依刑法酌減其刑。

至於行使變造私文書部分，法官認定彭女已實際持變造信用卡對外使用，雖未得逞，仍已侵害交易安全，依法另論其罪。綜合犯後坦承、生活及經濟狀況等因素，新竹地院判處彭女竊盜罪4月、行使變造私文書罪2月，應執行有期徒刑5月，得易科罰金15萬，並宣告沒收其犯罪所得4千元。

新竹彭女因經濟狀況不佳，去年搭乘火車南下時見同車乘客熟睡，徒手竊走皮夾內現金，還試圖竄改信用卡簽名盜刷買金飾。示意圖／聯合報系資料照片
新竹彭女因經濟狀況不佳，去年搭乘火車南下時見同車乘客熟睡，徒手竊走皮夾內現金，還試圖竄改信用卡簽名盜刷買金飾。示意圖／聯合報系資料照片

信用 竊盜 新竹

延伸閱讀

中信卡2025年表現亮眼 刷卡金額破新臺幣一兆元

專挑物流司機送貨偷錢包 他盜刷信用卡「狂買煙酒」躲旅館休息被逮

信用卡利率若上限10% 消費者可省千億元 業者警告恐會失去信貸

美股早盤／鮑爾遭調查引發央行獨立性疑慮 三大指數全倒

相關新聞

2300萬戶政個資遭外洩...他想換身分證字號遭拒 法院判戶政事務所輸了

何姓男子以內政部戶政資料外洩、避免自己的身分證字號遭濫用為由，3年前向台北市文山區戶政事務所申請重新配發身分證字號被拒，...

彰檢假日地板打蠟 吳姓主任檢察官滑倒摔斷手提告...獲賠42萬

彰化地檢署舊辦公舍3年多前地板打蠟，吳姓主任檢察官滑倒受傷，狀告彰檢和承包清潔打蠟公司、人員過失傷害。彰化地方法院審結，...

不爽被按喇叭 小貨車交流道口攔停校車22分鐘代價15萬

新竹賴男不滿遭按喇叭，竟在交流道口急煞攔車22分鐘，迫使一輛載有43名學生的大客車動彈不得。新竹地院審理後認為賴男行為已...

女子搭火車趁乘客熟睡扒走皮夾 再冒名刷卡買金飾下場曝

新竹彭女因經濟狀況不佳，去年搭乘火車南下時見同車乘客熟睡，徒手竊走皮夾內現金，還試圖竄改信用卡簽名盜刷買金飾。新竹地院審...

「3歲童大便弄髒褲子」繼父毆踹到骨折臟損 公辯：透過打罵教育非殺人

吳姓男子2024年3月與劉姓女子結婚，卻多次在工作的超商和家中凌虐3歲繼子，因不滿繼子大便在褲子上，連續8次推孩子撞洗手...

吳子嘉慘了！直播痛罵柯文哲「雜碎、最大爛貨」 法院判賠10萬元

美麗島電子報董事長吳子嘉前年在直播節目批評民眾黨前主席柯文哲「最大爛貨」、「雜碎」、「小丑」、「王八蛋」等語，被一狀告上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。