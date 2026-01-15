女子搭火車趁乘客熟睡扒走皮夾 再冒名刷卡買金飾下場曝

新竹彭女因經濟狀況不佳，去年搭乘火車南下時見同車乘客熟睡，徒手竊走皮夾內現金，還試圖竄改信用卡簽名盜刷買金飾。新竹地院審理後，依竊盜罪及行使變造私文書罪，判她應執行有期徒刑5月，得易科罰金15萬。

判決書指出，彭女於2024年10月27日上午9時28分，搭乘台鐵2153次列車行經新竹縣竹北市時，見張男在車內熟睡，起意行竊，拿走對方皮夾與文具袋內現金共4千元，並順手取走一張信用卡。

彭女得手後，明知信用卡背面簽名欄具有辨識持卡人身分的功能，仍在原有簽名上覆寫自己姓名，企圖冒充持卡人。當天上午10時12分，她前往新竹市一間銀樓，表示要購買1兩黃金，並拿出變造簽名的信用卡刷卡消費，銀樓負責人未察覺異狀，依流程列印簽帳單讓她簽名。

後續銀行客服致電查證交易時，銀樓業者才發現信用卡背面簽名與卡片正面英文姓名不符，立即取消該筆交易，未實際完成盜刷。張男也因收到銀行消費簡訊，察覺信用卡遭竊，報警後循線查出彭女涉案。

法官認為，彭女在火車內竊盜部分，符合在供陸路公眾運輸工具內竊盜要件，且她曾於2023年間因竊盜案件判刑確定，於2024年3月執行完畢，5年內再犯同質犯罪，構成累犯，依法加重其刑。考量彭女為中度身心障礙者，犯行手段並非惡劣，竊得金額有限，整體犯罪情節屬情輕法重，對竊盜罪部分依刑法酌減其刑。