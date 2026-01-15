快訊

張文1219攻擊事件獲不起訴…檢：網搜鄭捷、洪淨 高度計劃性表達式犯罪

花蓮原民警察上山打獵走火誤擊如廁友人！失血過多身亡

凶宅能買嗎？命理師解惑：把握「兩原則」可以撿便宜

張文北捷無差別攻擊偵結 所涉妨害兵役案...桃檢今也不起訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

台北捷運北車站內、中山站外商圈去年12月19日傍晚發生無差別攻擊事件釀4死11傷，27歲凶嫌張文當晚從誠品南西店墜樓身亡，全案今天偵結，因被告死亡，台北地檢署依法不起訴處分，至於張文另因教育召集未到所涉嫌妨害兵役治罪條例，桃園地檢署今也偵結，予以不起訴處分。

老家在桃園楊梅的張文，虎尾科技大學畢業後，不顧家人反對入伍從軍，在空軍某通訊中隊負責無線電架設工作期間，疑因軍旅適應不良，於2022年2月13日休假期間，故意酒後駕車遭逮捕，經軍方汰除提前退伍，隨後搬離老家並與家人不再往來。

張文因為遷居未向戶政機關更新，也未依相關規定申報，導致桃園市後備指揮部於2024年11月25日遞送教育召集令無法順利送達，依妨害兵役治罪條例函送桃園地檢署偵辦。

桃園地檢署收案後，承辦檢察官對張文依程序，發出2次通知書要他到地檢署開偵查庭，但張文均未按時出庭，2025年7月11日依法發布通緝；現因被告死亡，檢方今午依法予以不起訴處分。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台北市去年12月19日發生隨機殺人案，凶嫌張文無差別攻擊釀4死11傷，全案偵結不起訴，張文另涉妨害兵役案，同樣因被告死亡，桃園地檢署今午予以不起訴處分。圖／聯合報系資料照片
台北市去年12月19日發生隨機殺人案，凶嫌張文無差別攻擊釀4死11傷，全案偵結不起訴，張文另涉妨害兵役案，同樣因被告死亡，桃園地檢署今午予以不起訴處分。圖／聯合報系資料照片

桃園地檢署 張文 台北捷運 兵役

延伸閱讀

張文網搜隨機殺人「致敬或模仿鄭捷、洪淨」 檢：高度計劃性表達式犯罪

第一名畢業...台中女警恐嚇開槍盧秀燕 改口稱「亂講話」法院繼續羈押

吳宗憲批不執行死刑「警察累死、法務部裝死」 鄭銘謙：你有證據？

北捷攻擊案凶嫌張文教召未報到遭通緝 官員認了相關案例少見

相關新聞

張文網搜隨機殺人「致敬或模仿鄭捷、洪淨」 檢：高度計劃性表達式犯罪

張文1219無差別攻擊事件4死11傷，全國矚目，台北地檢署今偵結日舉行記者會，與台北市警局共同公開調查報告，揭曉作案動機...

張文無差別攻擊4死11傷...北檢5度約談父母 今不起訴14:00開記者會

台北市去年12月19日無差別攻擊事件釀4死11傷，27歲凶嫌張文當日從中山區誠品南西店墜樓身亡，台北地檢署追查犯案動機，...

張文北捷無差別攻擊偵結 所涉妨害兵役案...桃檢今也不起訴

台北捷運北車站內、中山站外商圈去年12月19日傍晚發生無差別攻擊事件釀4死11傷，27歲凶嫌張文當晚從誠品南西店墜樓身亡...

影／淡水男子開車載妻小還吸毒 發生擦撞事故驗出毒駕

新北市淡水區昨天下午有1輛白色賓士轎車，從右轉專用車道向左變換車道時，被左後方車輛連續碰撞2次，警方趕抵發現肇事駕駛神色...

影／新莊攔檢交通違規查獲7種毒品5百多克 22歲通緝犯還有槍

新北市警方昨天深夜在新莊區四維路攔檢1輛交通違規的租賃車，不僅查出22歲駕駛是詐欺通緝犯，車上還有7種毒品共84包總計5...

空壓機變毒庫藏毒闖關 海關驚見暗藏8塊海洛因磚

關務署台北關去年5月發現航空郵寄包裹有異樣，開箱赫見箱內的工業用空壓機暗藏8塊海洛因磚。刑事局南部打擊犯罪中心追查跨國毒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。