「3歲童大便弄髒褲子」繼父毆踹到骨折臟損 公辯：透過打罵教育非殺人

吳姓男子2024年3月與劉姓女子結婚，卻多次在工作的超商和家中凌虐3歲繼子，因不滿繼子大便在褲子上，連續8次推孩子撞洗手台，男童昏迷，桃園地院依成年人故意對兒童犯傷害及殺人未遂罪判吳7年10月徒刑。案經上訴，台灣高等法院去年12月18日原排審理，吳未到庭，合議庭改期至今日，他仍失蹤，今行一造辯論。

吳（25歲）在犯後曾遭羈押，他以沒有殺意、沒有殺人未遂請求交保。當時吳主張正在客廳清理繼子的大便，繼子正在浴室洗澡，兩人相距10步之遙，劉女證述聽到潑水聲，也是因他正在清理客廳，台灣如此的法治社會，僅僅聽到水聲何以判定殺人？他過去或許曾以打罵方式教育，也是「痛在自己」，他終歸是愛繼子的，自認親子教育比誰都好。但高院去年4月10日時駁回吳抗告。

被害的男童體重約15公斤。桃園地檢署起訴指出，吳常帶繼子到任職的超商上班，卻涉多次以拳頭或棍棒毆打男童，造成男童多處受傷、流血。前年7月1日，因繼子不承認排便在褲子上，吳拿「愛心小手」、徒手毆打，並將孩子推倒在地至少8次，繼子硬腦膜下出血、疑似肝臟及脾臟損傷、左側眼眶骨折、右側鎖骨骨折及全身多處新舊瘀傷。送醫後，家暴情事曝光，檢方認為吳犯後態度不佳，依妨害幼童發育罪、家暴之殺人未遂罪起訴，求刑5年6月。

桃園地院審理時，吳承認長期毆打繼子，但聲稱自己也是「從小被打到大」、「擔心孩子像他以前一樣成為不良少年」，否認殺人意圖。桃院根據劉女、男童舅舅證詞等，認定吳在浴室推倒繼子，暴力行為導致繼子撞上洗手台後昏迷，吳卻不顧男童會否因而喪命。

桃院審酌吳姓男子對年幼無助的孩童施加嚴重肢體暴力，案發後還企圖推卸責任給男童的哥哥，否認殺人意圖，毫無悔意，依成年人故意對兒童犯傷害罪、殺人未遂罪判7年10月徒刑。

吳姓男子因兩次經合法傳喚都未到庭，高院今行一造辯論。檢察官表示，卷內雖無基於殺人而下手的證據，但刑法有「不確定故意」的規定，繼子3歲時的身材跟吳的親生兒子差距甚大，吳卻對繼子多次攻擊、踢踹，讓他「身體彈起30公分」再落地。

檢察官指控，吳在工作場合、在家裡都毆踹繼子，繼子雖救回一命但認知、發展遲緩，一審判7年10月徒刑並無違誤。

公設辯護人則認為吳僅是管教過當，請合議庭從輕量刑，況且他有協助就醫，會打小孩也是因為吳「從小被打大」。公辯指吳有家庭責任感，透過打罵來教育，無殺人犯意。今辯論終結，高院定1月29日宣判。 吳姓男子（25歲）2024年在超商及家中多次以拳腳、棍棒凌虐3歲繼子。圖／AI生成

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線