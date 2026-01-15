快訊

花蓮原民警察上山打獵走火誤擊如廁友人！失血過多身亡

凶宅能買嗎？命理師解惑：把握「兩原則」可以撿便宜

好到破表！台積電去年第四季EPS達19.5元優於預期、毛利率為62.3%

吳子嘉慘了！直播痛罵柯文哲「雜碎、最大爛貨」 法院判賠10萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

美麗島電子報董事長吳子嘉前年在直播節目批評民眾黨前主席柯文哲「最大爛貨」、「雜碎」、「小丑」、「王八蛋」等語，被一狀告上法院求償100萬元，台北地方法院日前判決吳應賠償10萬元，可上訴。

柯文哲提告主張，吳子嘉2024年1月4日晚上8時許，在網路直播節目「董事長開講」，公然辱罵「最大爛貨是誰？第一個是誰？柯文哲嘛XXXX，柯文哲雜碎，柯文哲小丑，你媽的放狗咬我」、「你落選就是個王八蛋」、「一個人打你兩個，幹XXXXX，柯文哲XXXX」。

柯文哲認為吳子嘉言論足以貶損他的人格尊嚴及社會評價，侵害名譽權，提民事訴訟請求吳賠償100萬元。吳子嘉則反駁，他是為提醒大眾留意各總統候選人支持者都存在的網路霸凌及散布不實消息問題，為促進公共思辯，並非無價值言論，並認為柯請求慰撫金金額過高。

台北地院指出，吳子嘉相關言論已經法院刑事庭依公然侮辱罪判處拘役30日，認定言論為具貶低意味的侮辱性詞彙，柯文哲的社會評價確實有因而貶損，並不採信吳的辯詞，審酌一切情狀，判吳子嘉應賠償柯文哲10萬元為適當。

另外，吳子嘉同日在直播節目也批評媒體人黃光芹「混蛋」、「我XXXX啦」、「黃光芹來幫我吹喇叭」、「黃光芹來幫我吹好不好」、「這些XXX的XX」等語，黃女也提告提告求償100萬元。

吳子嘉反駁，他當時對黃光芹的不雅言論是模仿柯文哲支持者「館長」陳之漢的粗俗表達方式，是他評論的一部分，並非毫無價值言論。不過，台北地院也判決吳子嘉應賠償黃光芹5萬元。

美麗島電子報董事長吳子嘉。圖／聯合報系資料照片
美麗島電子報董事長吳子嘉。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

柯文哲 吳子嘉 網路直播

延伸閱讀

人家吃米粉你在喊燒！民進黨中市黨團總召酸爆柯文哲戰台中 藍白各懷鬼胎

曾斷言柯文哲無總統命 命理師再預言：黃國昌沒「將星相」選不上新北市長

泰劇《絕廟騙局》住持撞臉柯文哲 一票網友驚呼：越看越出戲

柯文哲宜蘭輔選 林國漳要他好好處理司法！陳琬惠回嗆：好意思講？

相關新聞

影／藝人陳向熙閃兵案外案...BL劇組告詐欺 今低調出庭

前男團Spexial成員陳向熙（Teddy）去年因閃兵案被拘提、起訴，BL劇「向流星許願的我們」劇組火速換角止血，且認為...

「借竅驅魔」案大逆轉！6幹部輪番上陣打死女信徒...無罪改判7年

「中華白陽四貴靈寶聖道會」2019年爆發「借竅驅魔」打死女信徒震驚社會，創辦人林欣月自封「聖師」，台中地院一審耗時5年依...

吳子嘉慘了！直播痛罵柯文哲「雜碎、最大爛貨」 法院判賠10萬元

美麗島電子報董事長吳子嘉前年在直播節目批評民眾黨前主席柯文哲「最大爛貨」、「雜碎」、「小丑」、「王八蛋」等語，被一狀告上...

相距20公尺⋯原民警察獵槍倒下擊中如廁友人 右胸中槍身亡

花蓮卓姓原民警察昨晚下班後與友人相約上山打獵，今天凌晨在光復鄉馬錫山產業道路時，卓的土製獵槍不慎走火，誤擊在路邊如廁的朱...

「3歲童大便弄髒褲子」繼父毆踹到骨折臟損 公辯：透過打罵教育非殺人

吳姓男子2024年3月與劉姓女子結婚，卻多次在工作的超商和家中凌虐3歲繼子，因不滿繼子大便在褲子上，連續8次推孩子撞洗手...

海科館長進用大姑當臨時人員 涉犯圖利等罪行待追查 法官裁定羈押禁見

國立海洋科技博物館前館長陳素芬，任內涉嫌任用丈夫的姊姊（大姑）廖姓女子擔任臨時人員。檢方偵訊，依違反貪汙治罪條例圖利等罪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。