海科館長進用大姑當臨時人員 涉犯圖利等罪行待追查 法官裁定羈押禁見

國立海洋科技博物館前館長陳素芬，任內涉嫌任用丈夫的姊姊（大姑）廖姓女子擔任臨時人員。檢方偵訊，依違反貪汙治罪條例圖利等罪嫌重大，且有串滅證之虞，今晨向基隆地方法院聲押禁見。法官審理後，中午裁定羈押禁見。

陳素芬2019年4月起擔任海科館館長，2021年9月間讓廖女到海科館擔任臨時人員。陳素芬前年遭館內人員指控職場霸凌，遭教育部記過調職。

監察院去年彈劾陳素芬，指她不只職場霸凌，還違法進用二親等姻親，違失情節重大，有懲戒必要，全案移送懲戒法院審理。

基隆地檢署表示，陳素芬任用廖女擔任海科館臨時人員，全案由懲戒法院審理中。檢方查出相關案情涉犯刑事罪行，昨天指揮法務部廉政署至陳女、廖女及證人住處搜索。