影／藝人陳向熙閃兵案外案...BL劇組告詐欺 今低調出庭
前男團Spexial成員陳向熙（Teddy）去年因閃兵案被拘提、起訴，BL劇「向流星許願的我們」劇組火速換角止血，且認為陳隱匿逃兵接演角色拍戲，有意思國際傳媒提告詐欺罪，今上午陳以被告身分至台北地檢署低調出庭，庭後離去，並未對外說明。
陳向熙一早就抵達北檢等候開庭，由檢方開庭半小時後，再與律師討論案情，將近上午11點才從大門離開。陳對於記者問為何出現在地檢署，並未進一步停留說明涉案案情，僅點頭示意，律師見狀則快速牽著陳的手，快步走出地檢署。
陳向熙去年5月間涉閃兵集團案，新北警方直搗陳參與「向流星許願的我們」拍攝所下榻的飯店拘提陳男，複訊後依妨害兵役、偽造文書等罪諭知28萬元交保。
陳因此形象大傷，劇組火速換角，改由初孟軒搭檔鍾岳軒擔任男主角，陳所拍攝的10多天戲分也重拍。劇組認為，陳男隱瞞閃兵情形，劇組誤認他形象清新而選定他演出角色，因而提告刑事詐欺罪嫌。
陳涉閃兵案去年6月經新北地檢署起訴，後續則已入伍服替代役，去年底陳在社群發文致歉，「這段時間經歷了不少事，讓你們擔心了。 能有機會去修正過去不成熟的決定，我是真心感謝的。 我會用更踏實的態度，把事情一步一步做好。我會認真整理自己， 再次謝謝你們的包容。」
