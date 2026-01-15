「借竅驅魔」案大逆轉！6幹部輪番上陣打死女信徒...無罪改判7年
「中華白陽四貴靈寶聖道會」2019年爆發「借竅驅魔」打死女信徒震驚社會，創辦人林欣月自封「聖師」，台中地院一審耗時5年依傷害致死罪判她5年7月；2023年同宗教團體林姓雙胞胎姊妹等6人再次捲入打死另名女信徒，一審判6人均無罪，台中高分院二審逆轉，撤銷改判7年1月至7年4月，仍可上訴。
全案源於女子林欣月2014年成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」後改名「中華日行一善學會」，2019年以借竅驅魔涉嫌指揮幹部打死女信徒，中院一審耗時5年，2025年10月依傷害致死罪判林5年7月；未料2023年6月，大里區1處道場驚傳游姓女信徒遭打死，檢警追查認為又和該宗教團體有關。
檢方查，游女在團體擔任「堂主道才」，負責製作道場文宣、執禮及採買道場所需的膳食，2023年6月林姓雙胞該姐妹等6名幹部，不滿游規畫宗教活動進度落後，各自朝她拳打腳踢，又拿橡膠製的拍痧板朝她臉、四肢、臀部不斷拍打，釀游橫紋肌溶解死亡。
檢方起訴指出，6名女幹部包括擔任「總道長」、「隊長」的余姓女子（58歲），及稱作「三才」（聲稱仙佛可借竅附身，以教導信徒道理、調理）的詹姓女子（23歲）、2名許姓女子（27歲、30歲）與林姓雙胞胎姐妹（28歲），涉犯傷害致死、遺棄屍體等罪嫌。
台中地院一審認為，游女平時就會使用俗稱「健康神掌」的綠色拍痧板對自己身體做理療、拍打，也會請他人協助理療、拍打，無法排除6人辯稱，是游主動要求請她們協助理療，且雙方相識多年，大多年紀相仿，平常互動無嫌隙、不合，無充足證據顯示6人有對游心生不滿想教訓她。
一審說，6人究竟有無傷害致死、遺棄的主觀犯意及客觀行為，依卷內證據都無法讓合議庭形成毫無合理懷疑的確信心證，依無罪推定、嚴格證明等證據法則，不能以臆測方式認定余等6人犯罪，均判無罪。
台中高分院二審查，游女經法醫解剖為橫紋肌溶解，死亡方式傾向「他為」，另綜合6人證詞，發現其等都有徒手或拿健康神掌拍打游女，根據手機搜尋紀錄也確認知悉游女已無生命跡象，僅自行急救卻完全沒叫救護車。
二審發現，6人藉以和游討論活動進度落後並予以拍打理療，若真是要替她理療，大可由1人為之，何以「6人輪番上陣」接續拍打，就連游喊痛也不停，主觀上顯有傷害犯意，撤銷改依傷害致死罪判6人7年1月至7年4月不等。
