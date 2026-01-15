塑膠製造公司近9年銷售額逾3億...欠稅430萬不想給 負責人遭管收
台南某塑膠製造公司近10年來滯欠營利事業所得稅、勞保及勞工退休金等430萬元，經移送行政執行署台南分署強制執行，執行官發現該公司9年來銷售額達3億餘元，蔡姓負責人辯稱部分銷售款項未收到，但實際收到金額仍高達1億6千餘萬元，昨將他拘提到案，經法院裁定准予管收。
台南分署指出，該公司為中小企業，滯欠105年度營利事業所得稅、107-112年度全民健康保險費及106-111年度勞工保險費、106、107、109-111年度勞工退休金費用等，經南區國稅局新營分局等移送分署強制執行，尚欠金額合計430萬5897元。
據行政執行官調查，該公司帳戶於2017年至2024年間合計支出金額4億3千餘萬元，卻未用來清償本案滯欠稅費，且2016年至去年間銷售額3億餘元。
經訊問蔡男資金流向，他辯稱，有部分銷售額未收到款項；但實際收到的金額仍高達1億6千餘萬元，遠高於滯欠稅費，仍未用來清償稅費。
台南分署昨將他拘提到案，經執行官訊問後，認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」、「顯有逃匿之虞」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，隨即移送台南地院聲請管收。法官開庭審理後，晚間裁定准予管收，解送管收所。
