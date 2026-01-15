南投前消保官貪汙一審判4年半！檢主張恐逃亡...再遭限制出境、出海

南投縣前消保官許麗貞任內將民眾服務費用於私下買漁獲、擴香組，還用於家人聚餐，單位下屬看不下去檢舉，南投地院一審依13個貪汙罪判她4年6月，全案上訴中，檢方主張許涉重罪二審接近宣判恐有逃亡之虞，台中高分院裁定許限制出境、出海8月，可抗告。

許麗貞擔任南投縣消保官長達19年，2023年初廉政署接獲檢舉，將她移送南投地檢署，經檢方諭令10萬元交保，未料許又涉嫌勾串證人、偽造證據再遭檢方拘提，經法院裁定50萬元交保；南投縣政府事後將她改調秘書。

檢方查出，許擔任消保官每月有5400元為民服務費用於業務推廣，2020年12月許邀縣府員工4人向全國漁會團購漁產禮盒10盒，許訂4盒供自己食用或贈送親友，再向團購4人收每分990元，並持發票向新聞行政處申請縣政推行業務費。

檢方也發現，許女數次向購物網站訂購藤枝擴香組、中式碗禮盒，並以不實發票向縣政府申請縣政推行業務費5662元。另外，許還5度帶著丈夫、女兒到多家餐廳用餐，並將餐費用以業務推廣費報銷，就連她出國旅遊不在國內期間，也索取縣府員工發票，核銷業務推廣費。

檢方認定，許麗貞13次犯行、犯罪所得3萬8585元，依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪起訴她。

南投地院審酌，許身為消保官重要公務員，竟利用職務機會詐領公款，數次支付家庭聚餐，顯為慷公家之慨，多次違法假公濟私，對所有公務員嚴重造成錯誤示範，其偵查中認罪，審理時全然翻供否認，依13個貪汙利用職務機會詐取財物罪各判她3年2月至3年8月，應執行4年6月。

全案經上訴，現由台中高分院二審審理中，台中高分檢檢察官認為，許女審理時竟欲合法化將其私誼贈禮偽稱為公務餽贈，其所為讓一、二審法院耗費資源心力查明其所辯內容不實，加上一審宣告刑合計41年9月，其非1、2次貪瀆而是長期、慣習性貪瀆，致所屬員工不忿才檢舉。

檢方主張，許二審時策略聲請傳喚多名證人、調閱法令以延宕訴訟，顯有潛逃可能，加上二審接近宣判，因此聲請對許限制出境、出海。