經濟壓力大！義大大昌醫院醫技員「盜賣134瓶肉毒桿菌」得手26萬

義大大昌醫院曹姓女醫療技術員，任職期間私下偷出院內肉毒桿菌以88折出售給前同事，3年來盜賣134瓶，賺了26萬餘元，醫院清查後發現此事報警，曹女坦承犯行，法官依業務侵占罪判刑2年，法官考量她願以肉毒桿菌3、4倍價格賠償醫院，另宣告緩刑3年。

判決指出，曹女是大昌醫院國際美容醫學中心的醫療技術人員，負責保管、領取及盤點醫院所有的肉毒桿菌。

2022年10月，曹女疑因父親需要醫藥費，加上有貸款待償還，經濟壓力沉重，為籌措醫療及生活費用，接受前同事的提議，將業務內保管的肉毒桿菌偷出來，私下以市價約8折價格賣給前同事。

醫院2024年清點庫存，發現院內肉毒桿菌短少，報警後才發現是曹女監守自盜，近2年間曹女陸續偷出134瓶，如以每瓶市價約7700元計算，得手約26萬餘元。

高雄地方法院審理時，曹女坦承犯行，開庭時還帶著80萬現金出庭，希望能獲醫院原諒；但院方委任律師痛斥侵占醫院財物變賣牟利，嚴重背叛醫院所託付，惡性匪淺，不願與曹女和解或調解。

法官認為，曹女雖未獲醫院原諒，但她願意提供用販賣肉毒桿菌所得價金約3、4倍的金額作為賠償，且又已以30萬元辦理清償提存，有痛改前非並願承擔法律責任的決心。