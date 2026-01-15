快訊

高保障倍數壽險成資產大戶最愛 8大態樣會被國稅局盯上

經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

陳亭妃初選力壓林俊憲 將代表民進黨參選2026台南市長

經濟壓力大！義大大昌醫院醫技員「盜賣134瓶肉毒桿菌」得手26萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

義大大昌醫院曹姓女醫療技術員，任職期間私下偷出院內肉毒桿菌以88折出售給前同事，3年來盜賣134瓶，賺了26萬餘元，醫院清查後發現此事報警，曹女坦承犯行，法官依業務侵占罪判刑2年，法官考量她願以肉毒桿菌3、4倍價格賠償醫院，另宣告緩刑3年。

判決指出，曹女是大昌醫院國際美容醫學中心的醫療技術人員，負責保管、領取及盤點醫院所有的肉毒桿菌。

2022年10月，曹女疑因父親需要醫藥費，加上有貸款待償還，經濟壓力沉重，為籌措醫療及生活費用，接受前同事的提議，將業務內保管的肉毒桿菌偷出來，私下以市價約8折價格賣給前同事。

醫院2024年清點庫存，發現院內肉毒桿菌短少，報警後才發現是曹女監守自盜，近2年間曹女陸續偷出134瓶，如以每瓶市價約7700元計算，得手約26萬餘元。

高雄地方法院審理時，曹女坦承犯行，開庭時還帶著80萬現金出庭，希望能獲醫院原諒；但院方委任律師痛斥侵占醫院財物變賣牟利，嚴重背叛醫院所託付，惡性匪淺，不願與曹女和解或調解。

法官認為，曹女雖未獲醫院原諒，但她願意提供用販賣肉毒桿菌所得價金約3、4倍的金額作為賠償，且又已以30萬元辦理清償提存，有痛改前非並願承擔法律責任的決心。

法官考量她犯行及無前科紀錄，依業務侵占罪判刑2年，另宣告緩刑3年，須向公庫支付10萬元，並參加法治教育課程2場次。

曾在義大大昌醫院任職得曹姓醫療技術員，涉嫌變賣保管的肉毒桿菌被判刑。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照
曾在義大大昌醫院任職得曹姓醫療技術員，涉嫌變賣保管的肉毒桿菌被判刑。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照

肉毒桿菌 法官 侵占

延伸閱讀

瓦斯公司會計半年私吞116萬 坦承犯行並調解獲判緩刑

救護車路口碰撞病患傷重不治 嘉義男未避讓遭判6月緩刑2年

台中健身房正妹手機放桌上...與男友恩愛片意外洩漏 涉案男賠償獲緩刑

恐嚇京華城案11名檢察官…今判緩刑 判決理由曝光

相關新聞

花蓮檢調追查馬太鞍溪洪患撤離不實！當庭逮捕光復鄉長林清水聲押禁見

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，花蓮檢調昨天發動搜索，帶回鄉長林清水等4人偵訊，檢察官認為林清水等人未依災防法...

三餵澳洲生老鼠藥...楊女涉殺人未遂不認罪 再被控殺英籍前夫不起訴

澳洲來台交換生艾力克斯（Alex）2023年4月三度誤食老鼠藥險喪命，女子楊錦屏涉為阻止艾返回澳洲下毒，依殺人未遂罪嫌起...

澎湖縣前議長劉陳昭玲收錢喬人事認罪！二審改判7年6月

澎湖縣議會國民黨籍前議長劉陳昭玲與機要秘書陳淑美，被控藉議長職務機會收錢安插人事，澎湖地院依不違背職務收受賄賂罪，重判劉...

塑膠製造公司近9年銷售額逾3億...欠稅430萬不想給 負責人遭管收

台南某塑膠製造公司近10年來滯欠營利事業所得稅、勞保及勞工退休金等430萬元，經移送行政執行署台南分署強制執行，執行官發...

南投前消保官貪汙一審判4年半！檢主張恐逃亡...再遭限制出境、出海

南投縣前消保官許麗貞任內將民眾服務費用於私下買漁獲、擴香組，還用於家人聚餐，單位下屬看不下去檢舉，南投地院一審依13個貪...

經濟壓力大！義大大昌醫院醫技員「盜賣134瓶肉毒桿菌」得手26萬

義大大昌醫院曹姓女醫療技術員，任職期間私下偷出院內肉毒桿菌以88折出售給前同事，3年來盜賣134瓶，賺了26萬餘元，醫院...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。