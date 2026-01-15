神鬼女主任「抽鈔術」自肥！1.5年狂偷一銀629萬 全因投資慘賠

第一銀行大湳分行李姓櫃員主任為彌補投資失利的資金缺口，自2023年3月起，利用清點櫃員及現金結算款的職務之便，每周多次「抽鈔」1至2萬，直到2024年10月業務交接被抓包，侵吞公款達629萬1千元，桃園地檢署依銀行職員背信等罪嫌起訴。

檢方事實指出，46歲李女原擔任第一銀行大湳分行的櫃員主任，負責管理分行大額現金收付、保管、切中心帳、本埠票據提出交換等業務，並兼任櫃台櫃員，經辦一般臨櫃存、提款及匯款相關業務，也負責收受存提款、清點分行每日庫存現金及製作「現金庫存表」、「現金結帳表－現金庫存表」等業務，因自身投資股票、期貨失利造成財務缺口，竟利用職務之便，展開長達一年半的「螞蟻搬象」計畫。

檢警調查，她自2023年3月至2024年8月間，趁著每天結算款項及搬運現金入庫的機會，以每周1至2次的頻率，從每紮100張的千元鈔中，抽走10至20張不等，並在「現金庫存表」、「現金結帳表—現金庫存表」填寫符合足額的假數據瞞天過海。

根據李女供稱，侵占所得629萬1000元除了匯入個人帳戶外，也用來繳納自身日常生活帳單，藉以彌補投資股票、期貨失利的缺口，整起事件直到2024年10月4日辦理櫃員主任業務交接時，因接任人員發現某紮鈔券短少，經全面重新清點後才東窗事發。

此案爆發後引起金融圈震動，由於第一銀行大湳分行未完善建立每日庫存現金盤點機制，且未確實執行定期抽點作業，導致行員能長期利用職務之便挪用資金，顯見內控制度存在重大漏洞。

金管會經調查後認定一銀違反銀行法第45條之1規定，儘管銀行端於案發後主動通報重大偶發事件，且李女已全數歸還挪用款項，最終仍遭金管會開罰200萬元，並要求銀行全面強化現金作業流程。