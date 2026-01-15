萬華幫派份子買毒爽約還「10打1」 刺破毒販心臟更一審判12年

台北萬華幫派分子朱寶寅等人因毒品交易刺死林姓毒販，10人被訴，台北地方法院依殺人罪判朱13年徒刑，其餘共犯各依傷害致死罪判處7年4月至8年10月不等徒刑；台灣高等法院改判朱12年徒刑，其餘被告刑期分別減為2年6月至3年6月。但最高法院撤銷朱的部分，高院更一審今仍判12年徒刑。

檢方起訴指出，朱寶寅與林姓毒販約定買大麻，但2次爽約，害怕林會登門報復，與胞弟朱寶辰將林約出談判，幫眾則埋伏在台北市長順街水門內的廢棄車道草叢。2020年10月5日，林姓毒販與6名男女分乘3輛車抵達水門後，林質問朱寶寅為何爽約，與朱寶寅共赴談判的幫眾，順勢自草叢衝出，持球棒朝林圍毆，林姓毒販的友人落荒而逃，朱寶寅隨後以折疊刀刺破林的心臟，林死亡。

翌日，朱寶寅在龍山寺附近被捕，由於案發現場沒有裝設監視器，檢警全面調閱道路監視器偵緝，查獲朱寶寅等人搭乘的車輛、鎖定涉案對象，陸續逮捕參與逞凶者，將10人移送法辦。朱等10人被台北地方檢察署依殺人、傷害致死、聚眾鬥毆致死等罪嫌起訴。

經鑑定，林是遭人以銳器刺傷4處，心臟破裂出血、左側氣血胸，並因此死亡。高院前審準備程序時，多名被告都稱沒有參與傷害或不在廢棄車道現場，也不知會出人命。朱寶寅的律師認為本案爭點包括朱是否由傷害轉為殺人犯意、折疊刀是否為作案刀械、是否構成防衛過當與可否依法減刑。

林姓死者的父親批評共犯們睜眼說瞎話，說兒子的死有致命的4刀，但僅朱寶寅坦承刺了腹部1刀，開庭只見被告們推諉卸責，犯後態度惡劣、睜眼說瞎話，根本是在傷害遺屬。

高院前審認為法醫鑑定林是死於單面刃的刀，但朱寶寅攜至現場的刀為雙面刃，且此把刀與其餘共犯攜至現場的刀共4把刀，都沒有血跡反應，難以認定朱寶寅與其他共犯自始即預謀要殺害林姓毒販。合議庭認為朱應是在現場隨機取持其他單面刃的刀（可能是死者方的人馬攜至現場）殺害死者，屬臨時單獨起意，加上全部被告已與被害人達成500萬元和解，因此減刑。

最高法院指原判決先認定為確定故意「明知」，後認定為不確定故意「預見」，不相一致；又就涉及確定故意、不確定故意的審斷也有矛盾，因此撤銷朱的部分、發回更審。

高院更一審審理後，今仍依殺人罪論罪，判朱寶寅12年徒刑。

