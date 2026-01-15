快訊

經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

陳亭妃初選力壓林俊憲 將代表民進黨參選2026台南市長

陳素芬任海科館長進用大姑當臨時人員…懲戒法院審理中 檢今聲押禁見

萬華幫派份子買毒爽約還「10打1」 刺破毒販心臟更一審判12年

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台北萬華幫派分子朱寶寅等人因毒品交易刺死林姓毒販，10人被訴，台北地方法院依殺人罪判朱13年徒刑，其餘共犯各依傷害致死罪判處7年4月至8年10月不等徒刑；台灣高等法院改判朱12年徒刑，其餘被告刑期分別減為2年6月至3年6月。但最高法院撤銷朱的部分，高院更一審今仍判12年徒刑。

檢方起訴指出，朱寶寅與林姓毒販約定買大麻，但2次爽約，害怕林會登門報復，與胞弟朱寶辰將林約出談判，幫眾則埋伏在台北市長順街水門內的廢棄車道草叢。2020年10月5日，林姓毒販與6名男女分乘3輛車抵達水門後，林質問朱寶寅為何爽約，與朱寶寅共赴談判的幫眾，順勢自草叢衝出，持球棒朝林圍毆，林姓毒販的友人落荒而逃，朱寶寅隨後以折疊刀刺破林的心臟，林死亡

翌日，朱寶寅在龍山寺附近被捕，由於案發現場沒有裝設監視器，檢警全面調閱道路監視器偵緝，查獲朱寶寅等人搭乘的車輛、鎖定涉案對象，陸續逮捕參與逞凶者，將10人移送法辦。朱等10人被台北地方檢察署依殺人、傷害致死、聚眾鬥毆致死等罪嫌起訴。

經鑑定，林是遭人以銳器刺傷4處，心臟破裂出血、左側氣血胸，並因此死亡。高院前審準備程序時，多名被告都稱沒有參與傷害或不在廢棄車道現場，也不知會出人命。朱寶寅的律師認為本案爭點包括朱是否由傷害轉為殺人犯意、折疊刀是否為作案刀械、是否構成防衛過當與可否依法減刑。

林姓死者的父親批評共犯們睜眼說瞎話，說兒子的死有致命的4刀，但僅朱寶寅坦承刺了腹部1刀，開庭只見被告們推諉卸責，犯後態度惡劣、睜眼說瞎話，根本是在傷害遺屬。

高院前審認為法醫鑑定林是死於單面刃的刀，但朱寶寅攜至現場的刀為雙面刃，且此把刀與其餘共犯攜至現場的刀共4把刀，都沒有血跡反應，難以認定朱寶寅與其他共犯自始即預謀要殺害林姓毒販。合議庭認為朱應是在現場隨機取持其他單面刃的刀（可能是死者方的人馬攜至現場）殺害死者，屬臨時單獨起意，加上全部被告已與被害人達成500萬元和解，因此減刑。

最高法院指原判決先認定為確定故意「明知」，後認定為不確定故意「預見」，不相一致；又就涉及確定故意、不確定故意的審斷也有矛盾，因此撤銷朱的部分、發回更審。

高院更一審審理後，今仍依殺人罪論罪，判朱寶寅12年徒刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北萬華幫派分子朱寶寅等人因毒品交易刺死林姓毒販，台灣高等法院更一審今依殺人罪判朱12年徒刑。圖／聯合報系資料照
台北萬華幫派分子朱寶寅等人因毒品交易刺死林姓毒販，台灣高等法院更一審今依殺人罪判朱12年徒刑。圖／聯合報系資料照

殺人 監視器 死亡

延伸閱讀

蜘蛛人挑戰徒手攀登101...賈永婕稱心臟大顆 影委會主委曝壓力大到失眠

Alex Honnold挑戰徒手攀登台北101 賈永婕發聲：我的心臟好大啊！

朱國榮落跑了...他利用人頭戶炒作龍邦股價 更一審再開辯論

擊殺揮手求救船員！紐時爆美軍機偽裝民航機打擊毒販 恐構成戰爭罪

相關新聞

花蓮檢調追查馬太鞍溪洪患撤離不實！當庭逮捕光復鄉長林清水聲押禁見

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，花蓮檢調昨天發動搜索，帶回鄉長林清水等4人偵訊，檢察官認為林清水等人未依災防法...

三餵澳洲生老鼠藥...楊女涉殺人未遂不認罪 再被控殺英籍前夫不起訴

澳洲來台交換生艾力克斯（Alex）2023年4月三度誤食老鼠藥險喪命，女子楊錦屏涉為阻止艾返回澳洲下毒，依殺人未遂罪嫌起...

澎湖縣前議長劉陳昭玲收錢喬人事認罪！二審改判7年6月

澎湖縣議會國民黨籍前議長劉陳昭玲與機要秘書陳淑美，被控藉議長職務機會收錢安插人事，澎湖地院依不違背職務收受賄賂罪，重判劉...

義大大昌醫院醫技員經濟壓力重 變賣134瓶肉毒桿菌得手26萬

義大大昌醫院曹姓女醫療技術員，任職期間私下偷出院內肉毒桿菌以88折出售給前同事，3年來盜賣134瓶，賺了26萬餘元，醫院...

神鬼女主任「抽鈔術」自肥！1.5年狂偷一銀629萬 全因投資慘賠

第一銀行大湳分行李姓櫃員主任為彌補投資失利的資金缺口，自2023年3月起，利用清點櫃員及現金結算款的職務之便，每周多次「...

萬華幫派份子買毒爽約還「10打1」 刺破毒販心臟更一審判12年

台北萬華幫派分子朱寶寅等人因毒品交易刺死林姓毒販，10人被訴，台北地方法院依殺人罪判朱13年徒刑，其餘共犯各依傷害致死罪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。