女車手收2公斤黃金賺2千元 落網後吐出還得賠556萬餘元

黃金示意圖。（路透）

郭姓男子誤信詐欺集團可下載投資App，協助其儲值投資獲利，前年底將2公斤黃金交付到宅服務的蘇姓女車手，發現上當後報警而揪出蘇女，她繳回2000元所得，但黃金已交上游追不回，他求償556萬餘元，法官核算起訴時金價高於求償金額，認依法有據，判蘇女應給付556萬餘元。

檢警調查，蘇女依詐團成員指示，前年12月3日上午10時20分許，在郭的台南住處鐵皮車庫，持識別證供其閱覽，假冒是投資公司員工，向他收取黃金2公斤，同時交付該公司理財存款憑證，旋將黃金依指示交給上游，以分工方式共同向郭詐取財物得逞。郭提刑事附帶民事求償。

蘇女落網後坦承犯行，在刑事部分，一審認她犯3人以上共同詐欺取財且詐欺獲取財物達新台幣500萬元罪判刑1年10月，而扣案已繳交犯罪所得2000元沒收。

然而，民事開庭時，蘇女經合法通知，未於言詞辯論期日到場，也未提出任何書狀或證據資料，法官依其綜合證據調查結果，認郭主張為真實。