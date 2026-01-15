女助理傳清涼照...大學教授辦公室藏壯陽藥 妻子求償卻敗訴

國立科大專案女助理傳清涼照給大學教授，教授辦公室藏壯陽藥和大量保險套，教授教授妻搜證提告侵害偶權，求償300萬元精神撫慰金。新北地院法官認教授妻所提相關佐據，並無直接實證2人確有發生性行為，日前判決教授妻敗訴，可上訴。

判決指出，1所國立科技大學教授遭教授妻指控自2021年起，外遇該校專案助理女助理長達3年，因教授妻在教授手機裡，發現女助理傳送多張裸露腹部、身穿清涼服裝及躺在床上私密照片，隔日前往科大辦公室找教授質問，並在辦公室抽屜發現大量保險套及壯陽藥物，持3人對話錄音檔，怒提告女助理侵害配偶權，求償300萬元精神撫慰金。

女助理出庭答辯，坦言雙方因部分研究專案有合作關係而認識，欽佩教授豐富的專業知識而生仰慕之意，多次請教專業上的問題並製作謝卡感謝其指導，強調2人無男女之間曖昧情愫，更無不正當交往性行為，還說，教授早在2021年間即借調至他處工作，又於2022年間轉任1間公司擔任技術長，雙方於職場上早已無交集。

法官查看女助理送給教授卡片內容，除有對男方的祝福、感謝等文字，未有隻字片語屬於男女朋友間的曖昧詞句，是朋友、師生間常見的書信用詞。監視器畫面部份，因範圍僅拍攝到辦公室外部走廊，未能看見室內情形，就算抽屜內有保險套、壯陽藥，也僅能證明持有相關物品，無法證明2人有過性行為。