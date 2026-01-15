女助理傳清涼照...大學教授辦公室藏壯陽藥 妻子求償卻敗訴

快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

國立科大專案女助理傳清涼照給大學教授，教授辦公室藏壯陽藥和大量保險套，教授教授妻搜證提告侵害偶權，求償300萬元精神撫慰金。新北地院法官認教授妻所提相關佐據，並無直接實證2人確有發生性行為，日前判決教授妻敗訴，可上訴。

判決指出，1所國立科技大學教授遭教授妻指控自2021年起，外遇該校專案助理女助理長達3年，因教授妻在教授手機裡，發現女助理傳送多張裸露腹部、身穿清涼服裝及躺在床上私密照片，隔日前往科大辦公室找教授質問，並在辦公室抽屜發現大量保險套及壯陽藥物，持3人對話錄音檔，怒提告女助理侵害配偶權，求償300萬元精神撫慰金。

女助理出庭答辯，坦言雙方因部分研究專案有合作關係而認識，欽佩教授豐富的專業知識而生仰慕之意，多次請教專業上的問題並製作謝卡感謝其指導，強調2人無男女之間曖昧情愫，更無不正當交往性行為，還說，教授早在2021年間即借調至他處工作，又於2022年間轉任1間公司擔任技術長，雙方於職場上早已無交集。

法官查看女助理送給教授卡片內容，除有對男方的祝福、感謝等文字，未有隻字片語屬於男女朋友間的曖昧詞句，是朋友、師生間常見的書信用詞。監視器畫面部份，因範圍僅拍攝到辦公室外部走廊，未能看見室內情形，就算抽屜內有保險套、壯陽藥，也僅能證明持有相關物品，無法證明2人有過性行為。

另從教授妻提供的錄音檔中，雖可聽見教授提及交往和有性行為字眼，但因對話始終未提及女助理姓名，無法確認對話所指對象為何人。法官認定，教授妻提供的種種證據均不足以證明2人確有交往及發生性行為，進而侵害其配偶權情事，提告求償300萬元精神慰撫金亦無理由，日前一審判教授妻敗訴，仍可上訴。

國立科大專案女助理傳清涼照給大學教授，教授辦公室藏壯陽藥和大量保險套，教授教授妻搜證提告侵害偶權，求償300萬元精神撫慰金敗訴。示意圖／Ingimage
國立科大專案女助理傳清涼照給大學教授，教授辦公室藏壯陽藥和大量保險套，教授教授妻搜證提告侵害偶權，求償300萬元精神撫慰金敗訴。示意圖／Ingimage

保險套 性行為 辦公室

相關新聞

花蓮檢調追查馬太鞍溪洪患撤離不實！當庭逮捕光復鄉長林清水聲押禁見

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，花蓮檢調昨天發動搜索，帶回鄉長林清水等4人偵訊，檢察官認為林清水等人未依災防法...

三餵澳洲生老鼠藥...楊女涉殺人未遂不認罪 再被控殺英籍前夫不起訴

澳洲來台交換生艾力克斯（Alex）2023年4月三度誤食老鼠藥險喪命，女子楊錦屏涉為阻止艾返回澳洲下毒，依殺人未遂罪嫌起...

澎湖縣前議長劉陳昭玲收錢喬人事認罪！二審改判7年6月

澎湖縣議會國民黨籍前議長劉陳昭玲與機要秘書陳淑美，被控藉議長職務機會收錢安插人事，澎湖地院依不違背職務收受賄賂罪，重判劉...

神鬼女主任「抽鈔術」自肥！1.5年狂偷一銀629萬 全因投資慘賠

第一銀行大湳分行李姓櫃員主任為彌補投資失利的資金缺口，自2023年3月起，利用清點櫃員及現金結算款的職務之便，每周多次「...

萬華幫派份子買毒爽約還「10打1」 刺破毒販心臟更一審判12年

台北萬華幫派分子朱寶寅等人因毒品交易刺死林姓毒販，10人被訴，台北地方法院依殺人罪判朱13年徒刑，其餘共犯各依傷害致死罪...

女車手收2公斤黃金賺2千元 落網後吐出還得賠556萬餘元

郭姓男子誤信詐欺集團可下載投資App，協助其儲值投資獲利，前年底將2公斤黃金交付到宅服務的蘇姓女車手，發現上當後報警而揪...

