三餵澳洲生老鼠藥...楊女涉殺人未遂不認罪 再被控殺英籍前夫不起訴

澳洲來台交換生艾力克斯（Alex）2023年4月三度誤食老鼠藥險喪命，女子楊錦屏涉為阻止艾返回澳洲下毒，依殺人未遂罪嫌起訴，案件由台北地院審理中。楊女另被控下毒殺害英籍前夫賈維斯，台北地檢署今偵結，遺體未解剖已火化無法檢驗，經傳喚醫師、警員、禮儀師作證，也難認楊有殺害犯行，給予不起訴處分。

楊女英籍前夫賈維斯的胞弟認為，賈維斯的病症和澳洲籍艾力克斯的症狀相類，提告指控楊女涉犯殺人罪，2022年12月21日前，楊女涉購買老鼠藥以不詳方式讓賈維斯服下，導致中毒腹痛、血尿，急診救治後症狀緩解離院，但2023年1月2日在租屋處心肺功能停止，中午12時許送醫救治死亡。

楊女辯稱，她和賈維斯在國外結婚，在台沒有婚姻關係或登記，她沒有下毒，賈維斯死亡當天她很傷心，記得有說不要解剖，其他事情是家人幫忙處理。

賈維斯2023年1月2日中午12點51分許經醫院急救無效死亡，醫院開立司法相驗通報單，北市警局松山分局東社派出所王姓警員簽收，温姓醫師同年月4日開立死亡原因為「心臟衰竭及呼吸衰竭」的死亡證明書，同年月16日下午5點40分許辦理遺體火化。

葉姓急診醫師證稱，他看診時，賈維斯無呼吸心跳，無明顯外傷，家屬說10幾天前有血尿、胃痛就醫，當時病例有超音波、抽血檢查判斷疑似結石、泌尿道感染等，常規不會做毒物藥物檢驗，但他無法由報告、病史判斷為何賈維斯到院前死亡、急救超過30分無復甦情形，有向家屬說明找不到病因，司法相驗家屬也沒什麼反應，隔了很久之後直到賈維斯胞弟到醫院找他，才知沒有司法相驗。

此案對於賈維斯病例送鑑定，鑑定人周姓醫師指出，2023年1月2日急救有檢測腎功能異常，但不確定是心肺停止後的變化，還是12月23至1月2間有何種變化，但血色素檢驗數值沒有顯著差異，無法得知賈維斯有無超級華法林老鼠藥中毒，檢驗沒有包含凝血功能檢查，沒有任何證據可以支持或推翻會不會因腦出血造成呼吸中止，現存病歷不足以辨明有無攝入老鼠藥、及不足以辨明是否因此死亡。

王姓警員稱，當時他和同事告知家屬，綜合判斷無外力介入，若想知道進一步死因要刑事相驗，請楊女將賈維斯死亡轉達給國外家屬，不記得楊女有無明確承諾，1月2日下午聯繫楊女二姐夫黃男，黃男轉達家屬討論後對死亡無異議，希望保留遺體完整，後續才行政相驗。

禮儀師則證稱，接到遺體後才認識楊女，印象中第一天楊女情緒非常激動，警方看過遺體表示可以走行政相驗，他不會特別說服家屬不要司法相驗，1月2日至行政相驗間，楊女不是爆哭就是面無表情。

司法相驗的温姓醫師證稱，禮儀師說要開死亡證明書、警察說可以行政相驗家屬沒有意見，檢驗時有打開屍袋外觀看不出異狀，沒有特別翻看遺體，家屬表示不要解剖、司法相驗，他想了很久決定開立死因為心臟衰竭及呼吸衰竭，他只知道死者前一天有頭痛就醫。

檢方指出，被害人遺體已火化，遺體於高溫及長時間燃燒後，所有組織已碳化，無法檢出DNA型別，毒藥物等有機物在高溫火化下已全數分解，無法檢測出毒藥物成分。