快訊

經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

陳亭妃初選力壓林俊憲 將代表民進黨參選2026台南市長

陳素芬任海科館長進用大姑當臨時人員…懲戒法院審理中 檢今聲押禁見

三餵澳洲生老鼠藥...楊女涉殺人未遂不認罪 再被控殺英籍前夫不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

澳洲來台交換生艾力克斯（Alex）2023年4月三度誤食老鼠藥險喪命，女子楊錦屏涉為阻止艾返回澳洲下毒，依殺人未遂罪嫌起訴，案件由台北地院審理中。楊女另被控下毒殺害英籍前夫賈維斯，台北地檢署今偵結，遺體未解剖已火化無法檢驗，經傳喚醫師、警員、禮儀師作證，也難認楊有殺害犯行，給予不起訴處分。

楊女英籍前夫賈維斯的胞弟認為，賈維斯的病症和澳洲籍艾力克斯的症狀相類，提告指控楊女涉犯殺人罪，2022年12月21日前，楊女涉購買老鼠藥以不詳方式讓賈維斯服下，導致中毒腹痛、血尿，急診救治後症狀緩解離院，但2023年1月2日在租屋處心肺功能停止，中午12時許送醫救治死亡

楊女辯稱，她和賈維斯在國外結婚，在台沒有婚姻關係或登記，她沒有下毒，賈維斯死亡當天她很傷心，記得有說不要解剖，其他事情是家人幫忙處理。

賈維斯2023年1月2日中午12點51分許經醫院急救無效死亡，醫院開立司法相驗通報單，北市警局松山分局東社派出所王姓警員簽收，温姓醫師同年月4日開立死亡原因為「心臟衰竭及呼吸衰竭」的死亡證明書，同年月16日下午5點40分許辦理遺體火化。

葉姓急診醫師證稱，他看診時，賈維斯無呼吸心跳，無明顯外傷，家屬說10幾天前有血尿、胃痛就醫，當時病例有超音波、抽血檢查判斷疑似結石、泌尿道感染等，常規不會做毒物藥物檢驗，但他無法由報告、病史判斷為何賈維斯到院前死亡、急救超過30分無復甦情形，有向家屬說明找不到病因，司法相驗家屬也沒什麼反應，隔了很久之後直到賈維斯胞弟到醫院找他，才知沒有司法相驗。

此案對於賈維斯病例送鑑定，鑑定人周姓醫師指出，2023年1月2日急救有檢測腎功能異常，但不確定是心肺停止後的變化，還是12月23至1月2間有何種變化，但血色素檢驗數值沒有顯著差異，無法得知賈維斯有無超級華法林老鼠藥中毒，檢驗沒有包含凝血功能檢查，沒有任何證據可以支持或推翻會不會因腦出血造成呼吸中止，現存病歷不足以辨明有無攝入老鼠藥、及不足以辨明是否因此死亡。

王姓警員稱，當時他和同事告知家屬，綜合判斷無外力介入，若想知道進一步死因要刑事相驗，請楊女將賈維斯死亡轉達給國外家屬，不記得楊女有無明確承諾，1月2日下午聯繫楊女二姐夫黃男，黃男轉達家屬討論後對死亡無異議，希望保留遺體完整，後續才行政相驗。

禮儀師則證稱，接到遺體後才認識楊女，印象中第一天楊女情緒非常激動，警方看過遺體表示可以走行政相驗，他不會特別說服家屬不要司法相驗，1月2日至行政相驗間，楊女不是爆哭就是面無表情。

司法相驗的温姓醫師證稱，禮儀師說要開死亡證明書、警察說可以行政相驗家屬沒有意見，檢驗時有打開屍袋外觀看不出異狀，沒有特別翻看遺體，家屬表示不要解剖、司法相驗，他想了很久決定開立死因為心臟衰竭及呼吸衰竭，他只知道死者前一天有頭痛就醫。

檢方指出，被害人遺體已火化，遺體於高溫及長時間燃燒後，所有組織已碳化，無法檢出DNA型別，毒藥物等有機物在高溫火化下已全數分解，無法檢測出毒藥物成分。

檢方表示，此案經禮儀師、警方、醫師證述，被告或家屬縱有表達不想解剖，但沒有主動表示不要司法相驗、主動聯繫行政相驗醫事人員、或指示醫師開立死亡證明書，再經查調我國境內尚無投保紀錄，楊女與賈維斯母親的對話紀錄等，難推論楊女即有殺害犯行，認其犯罪嫌疑不足，給予不起訴處分。

來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷2023年疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，後返澳接受治療。圖／翻攝畫面
來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷2023年疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，後返澳接受治療。圖／翻攝畫面

死亡 遺體 老鼠藥

延伸閱讀

澳洲交換生吃老鼠藥中毒案 涉案人另被控殺夫不起訴

澳網／台灣葛藍喬安娜決賽敗給澳洲選手 一分賽與百萬澳幣擦肩過

澳網／周杰倫揮拍都來不及！遭澳洲陪練員ACE球秒殺

進口商被控改肉品有效期限 法院認無積極證據判無罪

相關新聞

花蓮檢調追查馬太鞍溪洪患撤離不實！當庭逮捕光復鄉長林清水聲押禁見

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，花蓮檢調昨天發動搜索，帶回鄉長林清水等4人偵訊，檢察官認為林清水等人未依災防法...

三餵澳洲生老鼠藥...楊女涉殺人未遂不認罪 再被控殺英籍前夫不起訴

澳洲來台交換生艾力克斯（Alex）2023年4月三度誤食老鼠藥險喪命，女子楊錦屏涉為阻止艾返回澳洲下毒，依殺人未遂罪嫌起...

澎湖縣前議長劉陳昭玲收錢喬人事認罪！二審改判7年6月

澎湖縣議會國民黨籍前議長劉陳昭玲與機要秘書陳淑美，被控藉議長職務機會收錢安插人事，澎湖地院依不違背職務收受賄賂罪，重判劉...

神鬼女主任「抽鈔術」自肥！1.5年狂偷一銀629萬 全因投資慘賠

第一銀行大湳分行李姓櫃員主任為彌補投資失利的資金缺口，自2023年3月起，利用清點櫃員及現金結算款的職務之便，每周多次「...

萬華幫派份子買毒爽約還「10打1」 刺破毒販心臟更一審判12年

台北萬華幫派分子朱寶寅等人因毒品交易刺死林姓毒販，10人被訴，台北地方法院依殺人罪判朱13年徒刑，其餘共犯各依傷害致死罪...

女車手收2公斤黃金賺2千元 落網後吐出還得賠556萬餘元

郭姓男子誤信詐欺集團可下載投資App，協助其儲值投資獲利，前年底將2公斤黃金交付到宅服務的蘇姓女車手，發現上當後報警而揪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。