快訊

經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

陳亭妃初選力壓林俊憲 將代表民進黨參選2026台南市長

陳素芬任海科館長進用大姑當臨時人員…懲戒法院審理中 檢今聲押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

陳素芬任海科館長進用大姑當臨時人員...懲戒法院審理中 檢今聲押禁見

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

國立海洋科技博物館前館長陳素芬任內涉嫌任用二親等姻親、陳夫的姊姊（大姑）廖姓女子，在海科館擔任臨時人員。檢方昨天發動搜索、調卷，偵訊陳和廖女後，今依違反貪汙治罪條例圖利等罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，向基隆地方法院聲押禁見。

陳素芬前年遭指控職場霸凌，被教育部調職記過，監察院去年通過監察委員浦忠成、張菊芳提出的彈劾案，調查內容指陳素芬不只職場霸凌，還違法進用二親等姻親，違失情節重大，有懲戒必要，全案移送懲戒法院審理。

基隆地檢署表示，陳素芬2019年4月起擔任海科館館長，2021年9月間進用丈夫的廖姓姊姊，擔任海科館臨時人員。全案已由懲戒法院審理中，但因相關案情仍涉有刑事不法，昨天指揮法務部廉政署至陳女、廖女及證人住處共3處地點搜索。

檢方昨天訊問陳素芬和廖女，另約談8名證人。檢察官訊問後，認定陳素芬和廖女共犯貪汙治罪條例圖利等罪，犯罪嫌疑重大，且均有串滅證之虞，今日凌晨向基隆地方法院聲請羈押並禁見。

國立海洋科技博物館前館長陳素芬任內，涉嫌任用二親等姻親、陳夫的姊姊（大姑）廖姓女子，在海科館擔任臨時人員。檢方指兩人涉犯貪汙治罪條例圖利等罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，今晨向基隆地方法院聲押禁見。聯合報資料照
國立海洋科技博物館前館長陳素芬任內，涉嫌任用二親等姻親、陳夫的姊姊（大姑）廖姓女子，在海科館擔任臨時人員。檢方指兩人涉犯貪汙治罪條例圖利等罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，今晨向基隆地方法院聲押禁見。聯合報資料照

陳素芬 職場霸凌 基隆

延伸閱讀

花蓮檢調追查馬太鞍溪洪患撤離不實！當庭逮捕光復鄉長林清水聲押禁見

指勾串光電開發商收賄近500萬 監院彈劾彰化永靖前鄉長、主秘

台中榮總遭爆無照廠商動刀案！中檢分「他」字案朝醫師法偵辦中

台中榮總爆無照廠商動刀 衛生局：涉「密醫行為」移請中檢偵辦

相關新聞

花蓮檢調追查馬太鞍溪洪患撤離不實！當庭逮捕光復鄉長林清水聲押禁見

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，花蓮檢調昨天發動搜索，帶回鄉長林清水等4人偵訊，檢察官認為林清水等人未依災防法...

三餵澳洲生老鼠藥...楊女涉殺人未遂不認罪 再被控殺英籍前夫不起訴

澳洲來台交換生艾力克斯（Alex）2023年4月三度誤食老鼠藥險喪命，女子楊錦屏涉為阻止艾返回澳洲下毒，依殺人未遂罪嫌起...

澎湖縣前議長劉陳昭玲收錢喬人事認罪！二審改判7年6月

澎湖縣議會國民黨籍前議長劉陳昭玲與機要秘書陳淑美，被控藉議長職務機會收錢安插人事，澎湖地院依不違背職務收受賄賂罪，重判劉...

神鬼女主任「抽鈔術」自肥！1.5年狂偷一銀629萬 全因投資慘賠

第一銀行大湳分行李姓櫃員主任為彌補投資失利的資金缺口，自2023年3月起，利用清點櫃員及現金結算款的職務之便，每周多次「...

萬華幫派份子買毒爽約還「10打1」 刺破毒販心臟更一審判12年

台北萬華幫派分子朱寶寅等人因毒品交易刺死林姓毒販，10人被訴，台北地方法院依殺人罪判朱13年徒刑，其餘共犯各依傷害致死罪...

女車手收2公斤黃金賺2千元 落網後吐出還得賠556萬餘元

郭姓男子誤信詐欺集團可下載投資App，協助其儲值投資獲利，前年底將2公斤黃金交付到宅服務的蘇姓女車手，發現上當後報警而揪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。