陳素芬任海科館長進用大姑當臨時人員...懲戒法院審理中 檢今聲押禁見

國立海洋科技博物館前館長陳素芬任內涉嫌任用二親等姻親、陳夫的姊姊（大姑）廖姓女子，在海科館擔任臨時人員。檢方昨天發動搜索、調卷，偵訊陳和廖女後，今依違反貪汙治罪條例圖利等罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，向基隆地方法院聲押禁見。

陳素芬前年遭指控職場霸凌，被教育部調職記過，監察院去年通過監察委員浦忠成、張菊芳提出的彈劾案，調查內容指陳素芬不只職場霸凌，還違法進用二親等姻親，違失情節重大，有懲戒必要，全案移送懲戒法院審理。

基隆地檢署表示，陳素芬2019年4月起擔任海科館館長，2021年9月間進用丈夫的廖姓姊姊，擔任海科館臨時人員。全案已由懲戒法院審理中，但因相關案情仍涉有刑事不法，昨天指揮法務部廉政署至陳女、廖女及證人住處共3處地點搜索。