澎湖縣前議長劉陳昭玲收錢喬人事認罪！二審改判7年6月

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

澎湖縣議會國民黨籍前議長劉陳昭玲與機要秘書陳淑美，被控藉議長職務機會收錢安插人事，澎湖地院依不違背職務收受賄賂罪，重判劉陳昭玲10年2月，陳則判3年10月。全案上訴後，劉陳昭玲對起訴事實均認罪，高雄高分院今宣判，劉陳昭玲從輕改判7年6月，陳淑美則判2年8月。

劉陳昭玲因涉貪污案，一度被羈押長達3個多月，她2023年8月17日聲明請辭議長一職，澎湖地方法院前年8月14日宣判後，去年7月寄信至澎湖縣議會，聲明請辭議員，議會將辭職信送內政部，內政部回函後確定完成辭職程序。

檢調針對劉陳昭玲插手的人事，共分6案調查，分別為車船處預算案、車船處人事案、文光國小人事案、消防局人事案、衛生局人事案。

檢調查出，劉陳昭玲受選民所託，完成人事案後，便以賣包包、送禮、捐獻廟宇等名義，向「買官者」行賄。合計從2017年至2021年為止，各索賄176萬餘元，澎湖地院審理期間，劉陳昭玲、秘書陳淑美均認罪，且劉陳昭玲均繳回犯罪所得。

澎湖地院法官痛斥劉陳昭玲、陳淑美嚴重敗壞官箴，腐蝕國民對於公務廉潔性信賴，依不違背職務收賄罪共6罪，各判劉陳昭玲4年至5年2月不等徒刑，合併應執行刑10年2月，陳淑美則判1年至1年6月，合併刑3年10月，各褫奪公權6年、3年。

澎湖縣議長劉陳昭玲涉貪，一審判決後於二審宣判前已請辭議員。本報資料照

澎湖縣 辭職 內政部

