嘉市某旅行社遭控拆石棉瓦粉塵飄散危及民眾健康 環保局稽查告發

嘉義市火車站前蛋黃區驚傳石棉瓦屋頂拆除風險，某全國連鎖旅行社嘉義分公司遭控去年10月，委託廠商拆除石棉瓦屋頂，疑趁周末環保局未上班施工，雇外籍移工徒手敲碎、未落實防護，恐讓一級致癌物石棉粉塵飄散，危及居民與往來旅客健康，網友在社群平台「脆」貼圖文舉報撻伐。

對此，旅行社回應，去年事件發生後已要求廠商將拆除石棉瓦裝入太空包加蓋帆布，清運作業因排程關係，預計16日完成，拆除是為避免房地成為治安與環境死角，拆除後環保局派員完成檢查。

網友直指，拆除地點位於市區人流密集火車站前，石棉瓦未依規定潤濕、包覆，粉塵恐懸浮空氣，吸入後潛伏體內，增加肺癌、惡性間皮瘤風險，呼籲民眾行經該區務必戴口罩。部分網友痛批旅行社「罔顧人命」，也有人質疑責任應回歸不合規承包商。