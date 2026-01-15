嘉市某旅行社遭控拆石棉瓦粉塵飄散危及民眾健康 環保局稽查告發

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市火車站前蛋黃區驚傳石棉瓦屋頂拆除風險，某全國連鎖旅行社嘉義分公司遭控去年10月，委託廠商拆除石棉瓦屋頂，疑趁周末環保局未上班施工，雇外籍移工徒手敲碎、未落實防護，恐讓一級致癌物石棉粉塵飄散，危及居民與往來旅客健康，網友在社群平台「脆」貼圖文舉報撻伐。

對此，旅行社回應，去年事件發生後已要求廠商將拆除石棉瓦裝入太空包加蓋帆布，清運作業因排程關係，預計16日完成，拆除是為避免房地成為治安與環境死角，拆除後環保局派員完成檢查。

網友直指，拆除地點位於市區人流密集火車站前，石棉瓦未依規定潤濕、包覆，粉塵恐懸浮空氣，吸入後潛伏體內，增加肺癌、惡性間皮瘤風險，呼籲民眾行經該區務必戴口罩。部分網友痛批旅行社「罔顧人命」，也有人質疑責任應回歸不合規承包商。

議員鄭光宏表示，接獲民眾陳情，已要求環保局介入，完善清運，避免有害物質影響居住與空氣品質。環保局指出，去年10月稽查要求依規定包覆、灑水，委託合法機構清除，後續發現拆除過程未依防護指引，已移送勞動部職安署，並依「廢棄物清理法」告發處分，將持續追蹤至改善完成。

嘉義市火車站前某全國連鎖旅行社嘉義分公司遭控去年10月委託廠商拆除石棉瓦屋頂，未落實防護，恐讓一級致癌物石棉粉塵飄散，網友在社群平台「脆」貼圖文舉報撻伐。 記者魯永明／翻攝
嘉義市火車站前某全國連鎖旅行社嘉義分公司遭控去年10月委託廠商拆除石棉瓦屋頂，未落實防護，恐讓一級致癌物石棉粉塵飄散，網友在社群平台「脆」貼圖文舉報撻伐。 記者魯永明／翻攝
嘉市環保局去年10月稽查要求依規定包覆、灑水，委託合法機構清除，後續發現拆除過程未依防護指引，已移送勞動部職安署，並依「廢棄物清理法」告發處分，將持續追蹤至改善完成。記者魯永明／翻攝
嘉市環保局去年10月稽查要求依規定包覆、灑水，委託合法機構清除，後續發現拆除過程未依防護指引，已移送勞動部職安署，並依「廢棄物清理法」告發處分，將持續追蹤至改善完成。記者魯永明／翻攝

