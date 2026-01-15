獨／當2幼童面殺死他們父母凶嫌判2死刑 家屬悲訴：終於能和孩子交代

高雄男子吳龍滿前年9月15日早晨持刀殺害樓上羅姓鄰居夫妻檔，羅男與蔡女的兩名幼子目擊全程，一審吳龍滿被判處2個死刑，高雄高分院昨一致決維持2個死刑判決；家屬昨在網路貼文指「判決出爐鬆一口氣，提心吊膽好幾天，終於能和孩子們交代」。

羅男和蔡女兩名幼子由家屬照料，羅男妹妹昨在網路社群Threads貼文指，「媽媽大大鬆了一口氣，說她昨晚都睡不好，提心吊膽了好幾天」；她跟我說終於覺得能跟孩子們交代了，原本一直很擔心，萬一改判其他的，會讓孩子們不能接受。

羅男妹妹在貼文中陳述等候判決時的心境，語帶無奈地指出，本來已經做好最壞的打算，畢竟台灣的法律常常讓人無所適從，想著沒有期待沒有傷害，這年頭要判死刑太難了，並強調執行好像更難。

「沒想到真的有維持判死，太好了，至少現在只剩三審這一關。」羅男妹妹陳述指出，事發過去都兩年多了，凶手用我們的納稅金吃好睡好，還可以無恥要求小朋友要出席，時不時出來噁心一下。這條正義之路真的好遙遠。

羅男妹妹心痛地指，「我們所求的不就是一個公道嗎？殺人償命，他甚至賠不了我們兩條命，他無牽無掛不怕死，我兄嫂卻是帶著多少遺憾離世。」不管事隔多久，只要想著嫂子離開當下，是看著孩子們走的，危險還在旁邊，不知道她有多心急卻無能為力，我就心如刀割。

羅男妹妹回應關注此事的網友指，孩子們光是被心理醫師詢問出席相關問題，就已經壓力過大了，後來醫師有「再度」出示更明確的整份報告給法官，法官就同意他們不要出席，所以最後他們沒有出席。

不少網友很心疼孩子的遭遇，有網友指「你們全家都好不容易，孩子更是有一輩子的心理創傷。希望判決維持，惡魔就該死在監獄」、「希望三審維持原判定讞！讓孩子們相信，也讓世人相信，為惡要付出代價」。

有網友表示，「每次想到這個新聞都會很傷心很難過，希望三審也是原判決，雖然死刑根本賠不起您兄嫂的性命」、「希望最後能得到正義的伸張，祝福你們一家與孩子平安長大」；但也有網友認為「不要太樂觀，就算最高法院沒意見，還有大法官會來傷害被害人家屬」。