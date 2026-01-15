陸男賣北韓畫判刑 高院：不能驅逐出境可遣返

陸籍男子殷長亮涉非法經營「長亮畫廊」，向北韓「萬壽臺創作社」進口油畫銷售，台北地方法院依資恐防制法判1年徒刑，併科罰金120萬元，執行完畢驅逐出境。殷上訴，台灣高等法院昨辯論終結，審判長指殷非「外國人」，依兩岸人民關係條例規定不能驅逐出境，但行政機關可遣返。

北院判決指中華人民共和國與我國事實上分立、是不同政治實體，入出國及移民法明載，國民指具有中華民國國籍之居住台灣地區國民，不合條件即「外國人」。殷藉探親來台，事業嚴重傷害我國國際形象，台灣小國寡民，在國際政治現實下，為求國際社會公平對待，篳路藍縷，極其艱辛，善意為殷開啟國門允許探親，殷卻破壞我國形象。

殷長亮母親為陸配（已取得我國身分證），他2005年來台。萬壽臺創作社館為北韓政權發展資金來源之一，聯合國安理會列為制裁對象，法務部也明令禁止資助。

殷昨稱從事「買空賣空、賺差價」，認為藝術無國界，是單純的。律師主張「中國和朝鮮非敵對」，殷不知北韓被制裁，非惡意犯罪。

檢察官認為殷應適用兩岸條例，請高院另為適法裁判，審判長諭知2月4日宣判，提醒殷自承賣畫買空賣空也是暴利，賣石油個案無法拘束合議庭判決，法院無法判「驅逐出境」，但行政機關可遣返。

類似「不能驅逐出境」爭議近來屢傳，中共海軍艦艇長退伍的阮芳勇前年6月開快艇偷渡至淡水，被依未經許可進入台灣地區罪判刑8月，執行完畢後未遣返，引發討論。